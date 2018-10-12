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Названа самая бедная страна Европы
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Украину признали самой бедной страной Европы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 14 часов назад
Фото: Reuters
В новом отчете МВФ Украина называется самой бедной страной Европы, об этом сообщил экономист Владимир Компаниец, управляющий частным инвестиционным фондом в США.
Показатель ВВП на душу населения у Украины оказался меньше, чем в Молдавии, пишет Компаниец в Facebook.
Сейчас Молдавия занимает 133 место в мире с 2 тыс. 694 долларов ВВП на одного человека, а Украина — 134 с показателем в 2 тыс. 656 долларов.
Официальная заработная плата в Молдавии также больше, чем на Украине — 375,8 против 325,5 долларов.
Ранее руководитель общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук рассказывал о катастрофическом состоянии украинской экономики.
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