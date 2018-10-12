Как наркоманы кошмарят парижан

Le Figaro рассказала о том, как наркоманы превращают в ужас жизнь парижан

Площадь Сталинградской битвы в Париже «снова стала местом торговцев крэком, а также их клиентов», отмечает Le Figaro . Наркоманы справляют малую нужду на улицах средь бела дня, разбивают витрины и даже нападают на прохожих. С утра до вечера французам приходится терпеть настойчивое, а иногда и агрессивное попрошайничество: на улице, в метро, на открытых террасах ресторанов, на выходе из магазинов, отмечает издание.

Парижские наркоманы справляют малую нужду на улицах средь бела дня, разбивают витрины и даже нападают на прохожих, пишет Le Figaro.

«Год назад это было ужасно, теперь же это стало невыносимо!» — отмечает сотрудник парижского Jaurès Café.

«Наши элементарные гражданские права на спокойствие и безопасность больше не уважаются», — утверждает коллектив по борьбе с наркоманией, собравший 3400 подписей под петицией в адрес префекта полиции.

В то время как мэр Парижа Анн Идальго рассказывает о своём плане по борьбе с торговлей крэком в северо-восточной части города, сотрудники кинотеатра MK2 19-округа Парижа организовывают в эту субботу «гражданскую встречу».

Площадь Сталинградской битвы в Париже «снова стала местом торговцев крэком, а также их клиентов», предупреждает коллектив. Ситуация ухудшается «тревожными темпами». Всё большее количество потребляющих принимают наркотики средь бела дня — на автобусных остановках, перед школами. С утра до вечера французам приходится терпеть настойчивое, а иногда и агрессивное попрошайничество: на улице, в метро, на открытых террасах ресторанов, на выходе из магазинов, отмечает издание.

Мэр города объявила об усилении мер в отношении наркопотребителей, а также создании большего количества мест в специализированных приютах.

«Совместно с Региональным агентством здравоохранения мэрия выделяет дополнительно один миллион евро на лечение наркозависимых», — подчеркнула она.

Мэр Парижа, как пишет Le Figaro, также настойчиво призывает к созданию программы по борьбе с наркоманией на национальном уровне.