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Как наркоманы кошмарят парижан
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Le Figaro рассказала о том, как наркоманы превращают в ужас жизнь парижан 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Площадь Сталинградской битвы в Париже «снова стала местом торговцев крэком, а также их клиентов», отмечает Le Figaro. Наркоманы справляют малую нужду на улицах средь бела дня, разбивают витрины и даже нападают на прохожих. С утра до вечера французам приходится терпеть настойчивое, а иногда и агрессивное попрошайничество: на улице, в метро, на открытых террасах ресторанов, на выходе из магазинов, отмечает издание.
Парижские наркоманы справляют малую нужду на улицах средь бела дня, разбивают витрины и даже нападают на прохожих, пишет Le Figaro.
«Год назад это было ужасно, теперь же это стало невыносимо!» — отмечает сотрудник парижского Jaurès Café.
«Наши элементарные гражданские права на спокойствие и безопасность больше не уважаются», — утверждает коллектив по борьбе с наркоманией, собравший 3400 подписей под петицией в адрес префекта полиции.
В то время как мэр Парижа Анн Идальго рассказывает о своём плане по борьбе с торговлей крэком в северо-восточной части города, сотрудники кинотеатра MK2 19-округа Парижа организовывают в эту субботу «гражданскую встречу».
Площадь Сталинградской битвы в Париже «снова стала местом торговцев крэком, а также их клиентов», предупреждает коллектив. Ситуация ухудшается «тревожными темпами». Всё большее количество потребляющих принимают наркотики средь бела дня — на автобусных остановках, перед школами. С утра до вечера французам приходится терпеть настойчивое, а иногда и агрессивное попрошайничество: на улице, в метро, на открытых террасах ресторанов, на выходе из магазинов, отмечает издание.
Мэр города объявила об усилении мер в отношении наркопотребителей, а также создании большего количества мест в специализированных приютах.
«Совместно с Региональным агентством здравоохранения мэрия выделяет дополнительно один миллион евро на лечение наркозависимых», — подчеркнула она.
Мэр Парижа, как пишет Le Figaro, также настойчиво призывает к созданию программы по борьбе с наркоманией на национальном уровне.
«Правительство должно присоединиться к нам», — заявила Анн Идальго, напоминая о том, что правительство ответственно за «здравоохранение, создание приютов и обеспечение безопасности».
RT на русском: последние новости
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