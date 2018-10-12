Украинский мост «скопировали» с российской купюры

Проект украинского моста через Дунай скопировали с российской купюры

Украинские власти выдали изображение Хабаровского моста за "перспективный проект" моста через Дунай. Об этом рассказал севастопольский блогер Борис Рожин

Отмечается, что конфуз произошел во время визита премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в Одесскую область, в ходе которого Порошенко продемонстрировал несколько предложений для европейского маршрута Е87.

При этом на информационном стенде было представлено фото моста через Амур, снятое точно с такого же ракурса, что и на купюре номиналом в пять тысяч рублей.

"Ориентировочный вид перспективного участка маршрута Е87 между Украиной (с. Орловка) и Румынией (г. Исакча)", — говорится в подписи к снимку.