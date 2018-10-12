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Украинский мост «скопировали» с российской купюры
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Проект украинского моста через Дунай скопировали с российской купюры 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Украинские власти выдали изображение Хабаровского моста за "перспективный проект" моста через Дунай. Об этом рассказал севастопольский блогер Борис Рожин.
Отмечается, что конфуз произошел во время визита премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в Одесскую область, в ходе которого Порошенко продемонстрировал несколько предложений для европейского маршрута Е87.
При этом на информационном стенде было представлено фото моста через Амур, снятое точно с такого же ракурса, что и на купюре номиналом в пять тысяч рублей.
"Ориентировочный вид перспективного участка маршрута Е87 между Украиной (с. Орловка) и Румынией (г. Исакча)", — говорится в подписи к снимку.
"Кому-то даже лень было рисовать "ориентировочный вид" и он просто взял картинку из интернета, которая пролезла на официальную презентацию под видом "перспективного украинского моста", — отметил Рожин.
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