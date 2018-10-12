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На Украине появилась женщина-генерал
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На Украине впервые за несколько лет в генералы произвели женщину 

ТАСС + ещё 9 12 октября 2018
Фото: Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о присвоении генеральских званий нескольким военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, в том числе одной женщине. Соответствующие документы опубликованы на его официальном сайте.
Единственной на данном этапе женщиной-генералом в силовых структурах страны стала Людмила Шугалей — начальник Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины. Ей присвоено звание "генерал-майор медицинской службы". До нее на Украине женщине генеральские погоны вручались только в 2004 году — тогда генералом милиции стала Татьяна Подашевская, возглавлявшая на тот момент департамент общественных связей МВД.
В пятницу Порошенко также подписал закон о гендерном равенстве военнослужащих, в том числе как о равном объеме ответственности, так и в одинаковом доступе к должностям и званиям.
Сейчас в Вооруженных силах Украины служат по контракту около 25 тыс. женщин, из них только чуть более 3 тыс. — офицеры.
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