Назван «новый Донбасс» для Украины

Эксперт: Закарпатье может стать для Украины новым Донбассом

Габор Штир в Эфире НСН рассказал, что агрессивные действия со стороны украинских властей выведут украинских венгров на открытое противостояние.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто охарактеризовал внешнюю политику, которая проводится Украиной . В частности он назвал стратегию киевских властей в отношении закарпатских венгров «достигшей ужасающего дна», а так же заявил, что ряд предложений украинских политиков напоминает «самые мрачные диктатуры». По словам Сийярто, Верховная рада сговорилась с экстремистами.

Политический обозреватель венгерской газеты «Magyar Nemzet» Габор Штир в эфире НСН сравнил давление на украинских венгров с отношением между Украиной и Россией . По его словам, рано или поздно венгры не выдержат давления.

«К сожалению эта ситуация сейчас обострилась. До этого полемика проходила только в информационном поле. Кричали друг на друга, критиковали. Теперь это уже не шутка. Я боюсь, что скоро может быть потечет кровь», — предостерег Габор Штир.

Россия на шпагате. В споре с Украиной Путин Венгрии не поможет По мнению эксперта, сегодняшние события спровоцированы рядом действий. Во-первых, это база сайта «Миротворец». Во-вторых, заявление бывшего председателя Закарпатской областной государственной администрации Виктор Болога о необходимости выселения венгров и заселения района украинцами. В-третьих, давление на этнических венгров, которые имеют двойное гражданство.

«Все это показывает агрессивное лицо украинского национализма. К сожалению, всегда такое обострение ведет к жертвам. Это никому не надо, но я не знаю, как можно улучшить эту ситуацию. Потому что прошлые обещания Украины не выполнялись, жесты становятся все негативнее. Венгерское дипломатическое давление через НАТО работает, но не препятствует. Поэтому неизвестно к чему это ведет», — посетовал собеседник НСН.

Габор Штир обратил внимание, что действия, которые сейчас идут со стороны украинских властей, непосредственно связаны с предстоящими выборами. Он добавил, что важно проблему рассматривать также в контексте Крыма и Донбасса.

«Украина делает из венгерского национального меньшинства того же самого врага, что из русских на Донбассе. Военного столкновения невозможно, потому что Венгрия член НАТО. Но боюсь, что там, в Закарпатье рано или поздно что-то произойдет. Поможет только давление других западных стран, например Америки, которая до сих пор молчит и не осуждает действия Украины», — заключил он.

Напомним, проживающие в Закарпатской области Украины примерно 300 этнических венгров попали в базу сайта «Миротворец». Их обвиняют в государственной измене за получение двойного гражданства.