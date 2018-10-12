Британская принцесса вышла замуж в «Русском кокошнике»

Британская принцесса Евгения вышла замуж за управляющего лондонским ночным клубом Джека Бруксбэнка в тиаре «Русский кокошник», принадлежащей ее матери, герцогине Йоркской Саре Фергюсон. Об этом сообщает Metro.

Тиара из белого золота изготовлена ювелирным домом Garrard & Co и украшена россыпью бриллиантов и семью изумрудами, размер самого крупного из которых — 93,70 карат. В дополнение к головному убору Евгения надела изумрудные серьги, которые жених подарил ей в день свадьбы.

Принцесса также выбрала пышное платье с длинными рукавами и открытой спиной, автором которого стал австрийско-итальянский дизайнер Питер Пилотто.

Церемония свадьбы состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Празднования будут продолжаться в течение двух дней: 12 и 13 октября.