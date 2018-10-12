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Британская принцесса вышла замуж в «Русском кокошнике»
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Британская принцесса вышла замуж в «Русском кокошнике» 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Tim Rooke / REX / Shutterstock
Британская принцесса Евгения вышла замуж за управляющего лондонским ночным клубом Джека Бруксбэнка в тиаре «Русский кокошник», принадлежащей ее матери, герцогине Йоркской Саре Фергюсон. Об этом сообщает Metro.
Тиара из белого золота изготовлена ювелирным домом Garrard & Co и украшена россыпью бриллиантов и семью изумрудами, размер самого крупного из которых — 93,70 карат. В дополнение к головному убору Евгения надела изумрудные серьги, которые жених подарил ей в день свадьбы.
Принцесса также выбрала пышное платье с длинными рукавами и открытой спиной, автором которого стал австрийско-итальянский дизайнер Питер Пилотто.
Церемония свадьбы состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Празднования будут продолжаться в течение двух дней: 12 и 13 октября.
Ранее в октябре модные эксперты британского ретейлера JD Williams провели опрос среди жителей страны и определили лучшее свадебное платье в королевской семье за последние сто лет. Первое место в рейтинге занял подвенечный наряд с кружевным топом и пышной юбкой герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, который изготовила креативный директор модного дома Alexander McQueen Сара Бертон.
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