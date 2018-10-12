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Украине предсказали сто лет отставания
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Украина будет отставать от соседей целое столетие 

News.ru + ещё 6 28 минут назад
Фото: globallookpress.com
Региональный директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен выразила мнение, что с сегодняшними темпами роста ВВП Украине нужно ещё минимум 100 лет, чтобы догнать соседние европейские страны. Доход на душу населения так и не вырос, и всё ещё находится ниже показателей, зафиксированных в 2014—2015 годах.
По словам эксперта, в связи с предстоящими выборами в Украине повышаются риски замедления реформ.
«Есть риск, что реформы остановятся. Более того — что некоторые ключевые реформы развернутся в противоположную сторону», — заявила Кахконен в интервью изданию «Экономическая правда».
Всемирный банк пересмотрел макроэкономический прогноз по Украине. Если реформы продолжатся, то эксперты допускают, что экономический рост в 2018 году может составить 3,3%, в 2019 году — 3,5%, но в противном случае экономика упадёт до 2%.
Кахконен также отметила, что перед выборами ещё одним риском является популизм и распространение популистских идей.
Глава миссии Международного валютного фонда Рон ван Руден ранее заметил, что для приближения к уровню Европы украинской экономике нужно целое поколение.
Ранее News.ru сообщал, что МВФ поставил Киеву условия для получения кредита. Украинские власти должны значительно повысить цены на газ для украинских потребителей. Кроме того, для получения очередного кредита в МВФ потребуют от Украины сбалансированного бюджета, антикоррупционной реформы и реформирования государственной фискальной службы.
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