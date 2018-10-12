Бутина неделю не выходит на связь

СМИ: отец Бутиной неделю не может дозвониться до дочери

"На этой неделе мы с дочерью ни разу не смогли поговорить", — сказал Бутин.

По его словам, связь всегда "обрывается". Также он выразил надежду, что это не "какое-то дополнительное препятствие" со стороны тюремной администрации США

Бутин добавил, что ранее ему удавалось регулярно связываться с дочерью и отметил, что у него нет информации о состоянии ее здоровья.