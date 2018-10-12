Бутина неделю не выходит на связь

Валерий Бутин, отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной, рассказал "Известиям", что он не может связаться со своей дочерью на протяжении недели.
"На этой неделе мы с дочерью ни разу не смогли поговорить", — сказал Бутин.
По его словам, связь всегда "обрывается". Также он выразил надежду, что это не "какое-то дополнительное препятствие" со стороны тюремной администрации США.
Бутин добавил, что ранее ему удавалось регулярно связываться с дочерью и отметил, что у него нет информации о состоянии ее здоровья.
Ранее МИД России потребовал от США прекратить издевательства над Бутиной.