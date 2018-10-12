Генпрокурор Обамы грозит «дать пинка» республиканцам

Экс-генпрокурор США призвал демократов к жесткой борьбе с республиканцами

Выступая на предвыборном митинге в одном из городов штата Джорджия Эрик Холдер — в прошлом генеральный прокурор США — сказал, что нужно жестче относиться к соперникам-республиканцам.

«Когда они проваливаются, мы должны дать им пинка. Это то, какой должна быть новая Демократическая партия», — сказал экс-генпрокурор.

Правда, Холдер добавил, что речь не идет о чем-то «незаконном» — видимо, чтобы у аудитории не возникла мысль о физическом насилии. При этом он привел в пример лидеров гражданского сопротивления — таких, как Мартин Лютер Кинг.

В то же время, как отмечает издание, призыв Холдера был понятен — он хочет, чтобы Демократическая партия стала более боевой и активно вела полемику с кандидатами-республиканцами в период кампании по промежуточным выборам в США.

На предстоящих в начале ноября выборах будет переизбрана вся нижняя палата конгресса и треть сената, а потому они имеют судьбоносное значение для США.

Демократы надеются добиться реванша в сенате, чтобы начать активное противостояние президенту США Дональду Трампу . Часть из них настроена на претворение в жизнь плана об импичменте в отношении президента.

Холдер — один из наиболее доверенных людей в окружении экс-президента США Барака Обамы. А сам экс-глава Белого дома активно ведет кампанию в поддержку кандидатов от демократов. В прошлом году он и Холдер создали общественную организацию «Национальный демократический комитет», цель которой — изменение границ избирательных округов.

Стоит отметить, что организация была создана в последние месяцы президентства Обамы, и возглавил ее как раз Холдер. Politico ранее отмечал, что новая организация сосредоточится на выборах губернаторов, законодательных собраний, а также выборах в конгресс.

Экс-генпрокурор не скрывает своего негативного отношения к Трампу. После того как нынешний президент США еще во время предвыборной кампании пообещал своему оппоненту Хиллари Клинтон привести в верховный суд своих союзников и добиться для нее обвинительного приговора, Холдер назвал его «опасным и некомпетентным».

Во время президентской кампании 2016 года Холдер, будучи последовательным адвокатом интересов Демократической партии, активно поддерживал Клинтон и выражал серьезную обеспокоенность решением занимавшего на тот момент пост главы ФБР Джеймса Коми возобновить проверку личной переписки экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Холдер был недоволен инициативой Коми отправить в конгресс «расплывчатое» послание. «Это решение было неверным», — отметил экс-генпрокурор, пояснив, что оно нарушило давнюю практику и традиции минюста США

Правда, уже будучи в отставке, Холдер заявил, что американское общество должно быть благодарно экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену , предоставившему информацию о слежке Агентством национальной безопасности за американскими и иностранными гражданами.

По мнению Холдера, действия Сноудена принесли пользу, поскольку утечка информации положила начало дискуссии о слежке со стороны государственных органов.

«Я уважаю его. Но хорошие люди совершают ошибки. В этом случае он совершил серьезную ошибку с потенциально тяжелыми последствиями», — пишет Холдер о Коми в The Washington Post.

Экс-генпрокурор писал, что разоблачитель все равно должен быть наказан.