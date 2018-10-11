Власти Каталонии призвали упразднить монархию

Каталонский парламент поддержал резолюцию, которая осуждает позицию короля Испании Филиппа VI во время кризиса, связанного с референдумом о независимости региона. В документе содержится призыв к упразднению монархии.

Парламентарии раскритиковали обращение монарха к нации 3 октября 2017 года, которое оправдывало насилие на избирательных участках во время голосования, а также подтвердили приверженность республиканским ценностям. Институт монархии авторы резолюции назвали «изжившим себя и антидемократическим».

Официальный Мадрид назвал резолюцию «неприемлемой» и «антиконституционной», и пообещал принять меры, которые обеспечат защиту закона, конституции и государственных институтов, передает РИА Новости

Ранее News.ru писал, что сторонники независимости Каталонии забросали красками полицейских во время акции протеста в годовщину референдума. Во время столкновений правоохранители пустили в ход дубинки, среди протестующих есть пострадавшие.