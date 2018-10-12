США заключили секретную сделку с Турцией

Американский пастор Эндрю Брансон , задержанный в Турции по подозрению в организации госпереворота, будет освобожден в ближайшее время по неафишируемому соглашению Вашингтона и Анкары . Об этом сообщает NBC News.

Как сообщили телеканалу источники в американской администрации, по договоренности Брансона отпустят после слушания, которое должно состояться 12 октября. На заседании с мужчины должны снять обвинения. Все детали сделки неизвестны, однако США со своей стороны обещают уменьшить экономическое давление на Турцию.

Однако Вашингтон не уверен до конца, что Анкара выполнил условия договоренности, отметил один из источников. Это связано с тем, что несколько месяцев назад пастора уже были готовы отпустить, но в итоге этого не произошло, заявил он.

Отношения Анкары и Вашингтона ухудшились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом на отказ Турции освободить задержанного еще в октябре 2016 года американского пастора Эндрю Брансона, которого подозревают в шпионаже и связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом , живущим в Пенсильвании. Анкара обвиняет его в организации попытки госпереворота в июле 2016-го.