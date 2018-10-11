Миллиардер из Нью-Йорка: Трампу нашли врага

Зачем Майкл Блумберг снова вступил в Демократическую партию США

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг снова зарегистрировался в качестве демократа, что было воспринято американскими СМИ и экспертами как шаг к потенциальному выдвижению его кандидатуры на президентских выборах 2020 года.

Миллиардер рассказал в своем твиттере, что принял это решение, поскольку США «нужны демократы, чтобы проводить в жизнь систему сдержек и противовесов, в которых так нуждается наша страна»

Регистрация в качестве демократа или республиканца в США означает, что гражданин ассоциирует себя с той или иной партией и собирается поддерживать именно ее. В США, в отличие от России и некотрых европейских стран, нет строгого партийного членства, а партии активизируются в предвыборный период.

В своем посте в социальной сети Блумберг также напомнил, что был членом Демократической партии «долгие годы». Однако стоит отметить, что в 2001 году мэром Нью-Йорка Блумберг стал при поддержке Республиканской партии

Правда партия не слишком помогала ему в выдвижении и главным стронником Блумберга в рядах республиканцев стал ныне покойный сенатор Джон Маккейн

В память Маккейна, Блумберг посвятил ему колонку в основанном им издании Bloomberg: «Для меня Джон был не только героем на войне. Он также был героем в политике. На протяжении многих лет мы не соглашались по многим вопросам, но я всегда восхищался его решимостью делать то, что, по его мнению, было правильным, даже если это имело политические издержки — как это часто и бывало».

Дружба Блумберга с Маккейном продолжалась многие годы, чего нельзя сказать о контактах миллиардера с Республиканской партией. После переизбрания в качестве мэра Нью-Йорка на второй срок в 2005 году он покинул Республиканскую партию.

В 2009 году, когда Блумберг собирался выдвигаться в мэры в третий раз, 55% жителей города, по данным соцопросов, считало, что пришло время выбрать мэром «нового человека», а в поддержку Блумберга выступало лишь 40%. Тем не менее, Блумберг все же смог избраться мэром «Большого яблока» в третий раз.

В июне 2018 года источники близкие к Блумбергу рассказывали телеканалу CBS , что миллиардер рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента США от Демократической партии.

В 2016 году Блумберг уже планировал баллотироваться, однако решил не выставлять свою кандидатуру, так как понимал, что ему не выиграть выборы будучи независимым кандидатом. При этом в лагере демократов многие скептически относятся к возможному выдвижению Блумберга в качестве официального кандидата на пост президента от партии.

Против этого в первую очередь говорит возраст миллиардера. Несмотря на то, что он находится в хорошей форме, в случае если он будет избран президентом США, то в 2024 году — после окончания первого срока — ему будет 82 года. Если действующий президент США Дональд Трамп будет избран на второй срок, он будет моложе Блумберга, так как ему на тот момент будет 78 лет.

Американские обозреватели также скептически относится к президентским планам Блумберга, напоминая о его предыдущих фальстартах, а также о частной смене партий. «В отличие от того времени когда он использовал Республиканскую партию, чтобы стать мэром, а затем „купил“ свой третий срок, вряд ли его путь в Белый Дом через Демократическую партию хорошо для него закончится», — пишет обозреватель издания The Hill Джозеф Борелли.

Автор также напоминает о тех его шагах Блумберга на посту мэра, которые вряд ли понравятся прогрессивным избирателям-демократам. Один из них — жесткий разгон демонстраций «Оккупай Уолл-Стрит». Борелли также напомнил, что у Блумберга всегда были враждебные отношения с профсоюзами, где немало сторонников демократов, а один раз даже сравнил профсоюз учителей с «Национальной стрелкой ассоциацией».

Сам Блумберг не скрывает, что в своих политических амбициях он прежде всего движим неприязнью к президенту США Дональду Трампу.

В 2016 году он назвал его мошенником. В своей речи он упомянул многократные банкротства Трампа и судебные разбирательства. Блумберг отметил, что сам он, в отличие от Трампа, «получившего от отца чек на миллион долларов от отца», начал свой путь с нуля.

«Трамп говорит, что он хочет управлять страной так же, как он управляет своим бизнесом? Да поможет нам Бог! Я житель Нью-Йорка, и я могу распознать мошенника», — заявил тогда Блумберг.

Сам Трамп в интервью телеканалу Fox Business сказал, что Блумберг когда-то был его «другом», но теперь таковым не является: «Он сказал массу неприятных вещей обо мне».