В Баварии начались парламентские выборы

Избирательные участки открылись в воскресенье на выборах в парламент крупнейшей немецкой земли Баварии.

По итогам выборов в баварский ландтаг, которые происходят раз в пять лет, будет сформировано новое правительство земли. Участки будут открыты для избирателей до 18.00 по местному времени (19.00 мск).

По данным опроса исследовательской группы "Выборы" для телеканала ZDF, рейтинг Христианско-социального союза (ХСС), десятилетиями доминировавшего в регионе, составляет лишь 34%. На втором месте партия "Зеленые" с рекордно высоким показателем в 19%. На третьем — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с поддержкой 12% респондентов.

ХСС — ключевой партнер партии ХДС Ангелы Меркель и сильнейшая партия Баварии — правит в регионе непрерывно с момента образования ФРГ. На прошлых выборах в баварский ландтаг в 2013 году за ХСС проголосовали 47,7% жителей. Второй по популярности оказалась тогда Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая набрала 20,6% голосов, 9% набрало объединение "Свободные избиратели". Партия "Зеленые" набрала 8,6%.