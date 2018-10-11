Ещё
Порошенко анонсировал строительство новых арсеналов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко анонсировал строительство на Украине 15 современных арсеналов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал строительство 15 современных арсеналов.
"В этом году мы запланировали начало строительства 15 современных хранилищ с современными автоматическими системами охраны, противопожарной безопасности и оповещения, что сводят почти к нулю человеческий фактор", — сказал он в четверг во время визита в Хмельницкую область, где проходят межнациональные учения "Чистое небо-2018".
При этом Порошенко признал, что в стране сейчас нет ни одного современного склада для хранения боевого арсенала.
В ночь на вторник на арсенале в районе города Ичня Черниговской области Украины начался пожар и взрывы боеприпасов. По данным администрации области, 63 человека обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Возбуждено уголовное дело по статье "Небрежное отношение военнослужащего к службе, повлекшее тяжкие последствия". При этом в Киеве заявляют, что в качестве основной версии следствие рассматривает диверсию.
За последние четыре года на Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах.
ТАСС: последние новости
Лавров: договоренности по демилитаризованной зоне в Идлибе выполняются Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за публикаций сайта "Миротворец" Блумберг зарегистрировался как демократ на фоне возможного участия в выборах президента
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коллеги придумали Андреевой обидное прозвище27
В Москве найден мертвым полковник СВР27
Появилось видео со спасенными космонавтами101
«Слава Украине»: Порошенко добился своего106
Актер из «Глухаря» повесился в СИЗО4
Видео
02:21
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
01:23
Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»
Наука и техника Происшествия
01:49
«Слава Украине»: Порошенко добился своего
В мире Украина
00:49
Состояние экипажа «Союза» оказалось «не вполне хорошим»
Наука и техника
03:04
Юбилейная авария: стыдно за русский космос
Технологии Статьи
03:04
Стали известны последствия аварии «Союза»
Наука и техника
01:20
По прозвищу Зверь: каннибал рассказал, как убивал и ел
Происшествия Статьи
01:00
Коллеги придумали Андреевой обидное прозвище
Шоу-бизнес
01:17
Украина похвасталась БТР с американскими двигателями
Армия Оружие
00:58
В Сети появилось видео аварии «Союза»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение