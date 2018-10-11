Порошенко анонсировал строительство новых арсеналов

Порошенко анонсировал строительство на Украине 15 современных арсеналов

"В этом году мы запланировали начало строительства 15 современных хранилищ с современными автоматическими системами охраны, противопожарной безопасности и оповещения, что сводят почти к нулю человеческий фактор", — сказал он в четверг во время визита в Хмельницкую область, где проходят межнациональные учения "Чистое небо-2018".

При этом Порошенко признал, что в стране сейчас нет ни одного современного склада для хранения боевого арсенала.

В ночь на вторник на арсенале в районе города Ичня Черниговской области Украины начался пожар и взрывы боеприпасов. По данным администрации области, 63 человека обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Возбуждено уголовное дело по статье "Небрежное отношение военнослужащего к службе, повлекшее тяжкие последствия". При этом в Киеве заявляют, что в качестве основной версии следствие рассматривает диверсию.

За последние четыре года на Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах.