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ГРУ уличили в кибератаке на киевское метро
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ГРУ уличили в кибератаке на киевское метро 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил об участии Главного разведывательного управления (ГРУ) России в кибератаках на киевское метро и одесский аэропорт в октябре 2017 года. Информацию об этом поступила от Национального центра кибербезопасности Великобритании, говорится на сайте министерства.
«Предоставленная Национальным центром кибербезопасности Великобритании информация свидетельствует об участии специалистов ГРУ Российской Федерации в атаке на предприятия в октябре 2017 года. Нет гарантии, что попытки вывода из строя критических предприятий отрасли не повторятся», — заявил Омелян.
Министр также рассказал о своем видении кибербезопасности предприятий транспортной сферы. «Только объединив усилия, обмениваясь информацией о киберинцидентах и экспертизой мы сможем создать надежный и взаимовыгодный механизм борьбы с кибертерроризмом», — рассказал Омелян.
Владимир Омелян не первый раз выступает с обвинениями в адрес России. Ранее, 9 октября этого года, он называл РФ виновной в взрывах на военных складах в Черниговской области.
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