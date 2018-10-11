Робот рассказала Гройсману об Украине

Робот София рассказала украинскому премьеру, что она знает об Украине

Украинский премьер Владимир Гройсман пообщался на форуме в Киеве с роботом София, которая рассказала ему, что она знает об Украине — о черноземе и самом большом в мире самолете.

Робота Софию привезли в Киев на крупнейший бизнес-форум Украины и Европы, который проходит в эти дни в украинской столице.

"Спросил, что робот София знает об Украине. Говорит, что у нас — четверть всего чернозема мира, самый большой в мире самолет "Мрия", первую конституцию также написали в 1710 году в Украине. А композитору Николаю Леонтовичу принадлежит самое известное и востребованное музыкальное произведение "Щедрик"", — написал премьер в четверг в Twitter. Спитав, що робот Софія знає про Україну. Каже, що у нас — чверть всього чорнозему світу, найбільший у світі літак "Мрія", найпершу конституцію також написали у 1710 році в Україні. А композитору Миколі Леонтовичу належить найбільш впізнаваний і затребуваний музичний твір "Щедрик" pic.twitter.com/QlKDEJGd4A— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 11 октября 2018 г.

Гройсман отметил, что технологический прогресс не остановить.

"Главное условие — чтобы при развитии технологий использовалось 100% человеческого потенциала, а роботы были вспомогательными. И это надо понимать заранее. Должны быть четкие правила", — добавил премьер. Щодо роботів, які можуть замінити людей. Технологічний прогрес не зупинити. Головна умова, щоб під час розвитку технологій використовувалось 100% людського потенціалу, а роботи були допоміжними. І це потрібно усвідомлювати заздалегідь. Мають бути чіткі правила. pic.twitter.com/JNx3QBk35l— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 11 октября 2018 г.

Робот София, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics, был спроектирован таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с людьми. В октябре 2017 года София стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны. По словам ее создателя Дэвида Хэнсона, София обладает искусственным интеллектом, оснащена функциями обработки визуальной информации и технологией распознавания лиц. Она может имитировать человеческие жесты и мимику, отвечать на вопросы и беседовать.