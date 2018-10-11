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Робот рассказала Гройсману об Украине
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Робот София рассказала украинскому премьеру, что она знает об Украине 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский премьер Владимир Гройсман пообщался на форуме в Киеве с роботом София, которая рассказала ему, что она знает об Украине — о черноземе и самом большом в мире самолете.
Робота Софию привезли в Киев на крупнейший бизнес-форум Украины и Европы, который проходит в эти дни в украинской столице.
"Спросил, что робот София знает об Украине. Говорит, что у нас — четверть всего чернозема мира, самый большой в мире самолет "Мрия", первую конституцию также написали в 1710 году в Украине. А композитору Николаю Леонтовичу принадлежит самое известное и востребованное музыкальное произведение "Щедрик"", — написал премьер в четверг в Twitter.
Гройсман отметил, что технологический прогресс не остановить.
"Главное условие — чтобы при развитии технологий использовалось 100% человеческого потенциала, а роботы были вспомогательными. И это надо понимать заранее. Должны быть четкие правила", — добавил премьер.
Робот София, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics, был спроектирован таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с людьми. В октябре 2017 года София стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны. По словам ее создателя Дэвида Хэнсона, София обладает искусственным интеллектом, оснащена функциями обработки визуальной информации и технологией распознавания лиц. Она может имитировать человеческие жесты и мимику, отвечать на вопросы и беседовать.
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