Грибаускайте пожаловалась Британии на «угрозу с востока»

Грибаускайте пожаловалась британскому принцу на «угрозу с востока»

В рамках празднования столетия восстановления Литовской республики в страну с официальным визитом прибыл британский принц Эдвард с супругой Софи. Встреча с президентом была посвящена отношениям между Литвой и Великобританией и вопросам укрепления европейской безопасности.

Грибаускайте отметила, что, несмотря на Brexit, Британия останется важным партнером для балтийской республики и Евросоюза

"Великобритания играет очень важную роль в противодействии конвенциональным и гибридным угрозам. Литва и Великобритания, которая неоднократно сталкивалась с циничным применением химического оружия и радиоактивных веществ в мирное время, — одни из самых активных инициаторов повышения устойчивости Европы перед гибридными угрозами", — говорится в сообщении пресс-службы президентского дворца.

Кроме того, во время встречи президент напомнила, что для многих литовцев Великобритания стала вторым домом. Грибаускайте выразила надежду, что после выхода Британии из ЕС интересы граждан Литвы, проживающих там, будут по-прежнему защищены.

Политики стран Балтии и Польши постоянно заявляют о "российской угрозе". Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что на фоне истерии Польши и Прибалтики численность войск НАТО у российских границ выросла в семь раз.