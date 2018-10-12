Украинских раскольников признают по «бандеровской» схеме

Константинополь признает украинских раскольников по «бандеровской» схеме

Петр Порошенко объявил: Украина уже получила томос от Константинопольского патриарха. Это едва ли не единственная из многих опасных сенсаций, еще не получившая официального подтверждения в Константинополе. Остальное оказалось правдой: Вселенский патриархат снял анафему с «патриарха»-раскольника Филарета. Константинопольский синод отменил решение 17 века о передаче Киевской митрополии в РПЦ . Что дальше?

В четверг Константинопольский патриархат принял ряд решений, могущих привести — и уже приводящим, к необратимым последствиям для мирового православия. В РПЦ это назвали пересечением красной черты.

Петр Порошенко поспешил объявить: Вселенский патриарх (как официально называют патриарха Константинопольского) принял положительное решение о создании на Украине единой поместной церкви.

«То, о чем мечтали поколения украинцев и молились современники — наконец произошло: Украина получила томос», — написал он в своем Twitter.

Пока подтверждения со стороны патриарха Варфоломея нет, можно считать, что украинский президент в который раз выдал желаемое за действительное.

Но вот факт: Константинополь, по итогам заседания своего Синода, проходившего в последние два дня, решил снять анафему, которую Москва наложила на лидера украинского раскола. Речь идет о Филарете Денисенко, самозваном «патриархе Киевского и всея Руси — Украины». Кроме того, «признали своим» Макария Малетича — главу другой самопровозглашенной группы, «Украинской автокефальной православной церкви» (УАПЦ). Он под анафемой не был, но является самосвятом — носит свой сан митрополита безо всяких на то оснований.

«Принято решение, что в свое время анафема была оглашена по недостаточному количеству причин, по некоторым политическим соображениям. Поэтому решением синода они (Филарет и Макарий — ред.) были возвращены в каноническое поле», — передает ТАСС слова представителя Константинополя.

Разобравшись с современностью, Константинополь принял во всех смыслах историческое решение: Синод отменил решение о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, принятое еще в 1686 году.

Дальше — больше. Пошли сообщения о том, что Вселенский патриархат решил предоставить «Киевскому патриархату» и «УАПЦ» статус каноничных церквей. Впрочем, последнее сообщение прозвучало не официально, а в изложении греческой прессы, в первую очередь — агентства церковной информации «Ромфеа».

«Ресурсу, который себя величает «агентством „Ромфеа“, я бы не стал доверять», — сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД эксперт по отношениям РПЦ с греческими церквями Максим Клименко. «Я знаю людей, которые стоят за этим агентством, это люди крайне непрофессиональные с журналистской точки зрения. Они могут запустить фейк сознательно или несознательно, их компетенция оставляет желать лучшего», — подчеркнул собеседник.

Надо подождать и перепроверить, уверен он.

Но принятие в церковное общение Филарета и Макария (которые с канонической точки зрения были отлученным от церкви монахом-расстригой Михаилом Денисенко и мирянином Николаем Малетичем) — это свершившийся факт.

Константинопольский патриарх Варфоломей воспользовался правом, которое в раннем христианстве было у Римского Папы, а после раскола на католицизм и православие перешло к патриарху Нового Рима — Константинополя, пояснил Клименко. Если клирик какого-то патриархата был не согласен с решением церковного суда, он может обратиться к Константинопольскому патриарху как к высшему арбитру.

«Этим правом пользовались не только в древности, но и в последние десятилетия — например, когда были предъявлены серьезные обвинения патриарху Иерусалимскому Иринею, или были споры вокруг выборов главы Кипрской церкви», — напомнил Клименко.

По его словам, у Константинополя есть право снять анафему, наложенную поместной церковью.

Сейчас раскольника Филарета и «самосвята» Макария восстановили в общении с Константинопольской церковью.

«Вопрос — в каком качестве? Понятно, что не патриарха и митрополита. Приняли ли их как монахов, священников, епископов — пока неизвестно. Должны быть четкие обоснования, и, думаю, Константинополь их представит», — отметил Клименко.

Что же касается «канонического признания» украинских раскольничьих группировок, то не следует отбрасывать и эту информацию. Но, скорее всего, как полагают эксперты, речь пойдет не о «легализации» этих группировок, которые могут превратиться в структуры, подотчетные Фанару — как часто именуют этот Константинопольский патриархат (по названию стамбульского района с резиденцией патриарха).

«Дело в том, что были прецеденты», — пояснил Клименко.

Первый пример — по похожей схеме Константинополь еще в 1930-е годы принял в общение самопровозглашенную церковную структуру, которая возникла на территории США из эмигрантов — украинцев и русинов. Эти мигранты решили перейти из униатства в православие.

«Они образовали свою группу — церковью это нельзя назвать, — и никем не признанную псевдо-иерархию», — пояснил Клименко.

Тогдашний представитель Константинопольской церкви в США, будущий Вселенский патриарх Афинагор, просто «перерукоположил» (то есть как бы заново ввел в епископский сан) этих епископов-самосвятов. Так неканонические священники стали каноническими.

«С тех пор эта структура, Украинская православная церковь в США, входит в Константинопольский патриархат на правах автономии», — рассказал Клименко.

Второй прецедент: «По такой же схеме уже в 1990-е годы нынешний патриарх Варфоломей принял в общение раскольничьи (с нашей, и в целом с канонической точки зрения) украинские структуры, которые перебрались на Запад после Второй мировой войны».

«Во время немецко-фашистской оккупации они были как-то структурированы на территориях Украины и Польши. Позже их представители мигрировали в американскую зону оккупации, а в конце 1940-х годов перебрались в США и Канаду вместе со своей паствой. Там были и те, кого мы называем бандеровцами, и люди, сотрудничавшие с немцами, и те, кто просто не хотел идти под сталинский режим», — пояснил Клименко.

Эти эмигрировавшие священники создали две структуры — «УПЦ в США» и «УПЦ в Канаде», которые долгое время никто не признавал.

«Но в начале 1990-х они обратились к только что избранному патриарху Варфоломею с просьбой принять их к себе, — рассказал эксперт. — Точно также: собрался Синод, было принято решение — и более 300 тысяч верующих, 200 с лишним приходов в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и даже Европе присоединились к Константинопольскому патриархату».

«К слову, именно к этой части украинских священников относятся те самые два экзарха, которых Варфоломей отправил из Америки и Канады на Украину, и которые вчера и сегодня отчитывались в проделанной работе», — напомнил Клименко.

Какой бы ни была схема признания, цель уже обозначена официально: Фанар приступает к предоставлении автокефалии церкви Украины.

Какими могут быть последствия? Филарет, который явно празднует победу надеется в ближайшее время созвать Архиерейский собор, в котором, как он считает, примут участие не только представители его «Киевского патриархата» и УАПЦ, но и священники каноничной УПЦ Московского патриархата. Но эта, единственная признанная церковь, не даст своего согласия на объединение с непризнанными церквами на Украине. Об этом еще днем заявил ТАСС архиепископ Климент, председатель Синодального информационно-просветительского отдела.

Ясную позицию РПЦ можно будет услышать в следующий понедельник, на заседании Священного синода в Минске. Пока же глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви, общества и СМИ Владимир Легойда заявил: «Константинопольским Патриархатом совершено беспрецедентное антиканоническое действие, являющееся попыткой разрушения основ православного канонического строя».

В среде прихожан можно услышать и более резкие выводы.

«К анафеме Денисенко присоединяется анафема Архондонис», — написал в своем телеграм-канале публицист Егор Холмогоров.

Поясним: светское имя Вселенского патриарха Варфоломея — Димитриос Архондонис. «Если это так, то Архондонис фактически решил покончить каноническим самоубийством, — полагает Холмогоров. — В момент когда любой епископ Константинополя с его благословения причастится из одной чаши с любым епископом „УПЦ КП“, Архондонис перестанет быть епископом, монахом и даже, полагаю, мирянином».

Политолог Владимир Букарский отозвался на происходящее на своей странице в Facebook: «Думаю, что сейчас начнется настоящее очищение Церкви Христовой от всего прилипшего к ней — грязного, подлого и приспособленческого. И за это надо благодарить Варфоломея, Порошенко, Денисенко и конгрессменов США».

Впрочем, надо вспомнить и о тех прогнозах, согласно которым авантюра патриарха Варфоломея может обернуться не только очищением, но и новым раздором.