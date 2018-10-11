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На юге Израиля сработали сирены тревоги
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Жена депутата перекрыла МКАД ради славы
Жена депутата перекрыла МКАД ради славы

На границе Израиля с сектором Газа сработали сирены тревоги 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: © AP Photo / Dan Balilty
Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля.
Военные пока не делятся подробностями и не комментируют публикации СМИ о применении противоракетного комплекса "Железный купол" в окрестностях города Нетивота.
"Сирены прозвучали в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев", — сказано в пресс-релизе.
Ранее в четверг местные СМИ писали о повышенной активности израильских войск на границе с сектором Газа и перекрытых дорогах в этом районе.
За последние месяцы палестинские боевики и израильская армия четырежды обменивались ракетными обстрелами и авиаударами, но всякий раз эскалацию удавалось оперативно погасить Египту и ООН, которые разрабатывали проект долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа. Последний раунд противостояния произошел в августе, когда палестинцы за два дня выпустили порядка 200 ракет и мин, а израильтяне ответили бомбежками почти 150 целей на территории анклава.
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