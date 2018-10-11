На юге Израиля сработали сирены тревоги

На границе Израиля с сектором Газа сработали сирены тревоги

Сирены тревоги сработали на юге Израиля , предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля.

Военные пока не делятся подробностями и не комментируют публикации СМИ о применении противоракетного комплекса "Железный купол" в окрестностях города Нетивота.

"Сирены прозвучали в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев", — сказано в пресс-релизе.

Ранее в четверг местные СМИ писали о повышенной активности израильских войск на границе с сектором Газа и перекрытых дорогах в этом районе.