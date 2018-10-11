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В ЛНР сократят подачу воды
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Подачу воды в города ЛНР сократят из-за ремонтных работ Киева 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Из-за ремонтных работ на подконтрольных Киеву водоводах будет сокращена подача воды в три города самопровозглашенной Луганской народной республики, рассказали представители МЧС ЛНР, передает РИА "Новости".
"В связи с ремонтными работами на водоводах "ЗФС 2 — ЗФС 3", расположенных на территории Украины, ориентировочно до 18.00 12 октября будет сокращена подача воды на насосную станцию "ЗФС 4" на 30%, вследствие этого будет сокращена подача воды в городах: Алчевск — 30%, Брянка — 20%, Перевальск — 20%", — рассказали в МЧС ЛНР.
Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о массовом отравлении некачественной водой в Макеевке.
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