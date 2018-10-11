Гастарбайтерам запретят жить в мегаполисах

Австралии намерены ввести запрет, направленный на ограничение числа мигрантов в крупных городах. Об этом заявил министр городской инфраструктуры и народонаселения Алан Тудж, сообщает The Independent

По его словам, правительство рассматривает возможность запретить некоторым из прибывших гастарбайтеров проживать в Сиднее , Мельбурне и Брисбене. Это необходимо, чтобы снизить нагрузку на самые крупные в стране населенные пункты.

Как сообщается, в 2017 году в Австралию прибыло 186 тысяч мигрантов. Почти 70 процентов из них получили визу как квалифицированные специалисты, при этом практически все они обосновались в Сиднее и Мельбурне.

Новый план будет касаться примерно 40 процентов приезжих, имеющих квалификацию и ищущих работу непосредственно по прибытии. Им на выбор для жилья будут предлагать пять городов — Дарвин, Перт, Хобарт, Аделаиду и Канберру. Других подробностей Тудж не предоставил.

В то же время министр отметил, что обсуждается применение различных стимулов. «Может быть поставлено определенное условие для выдачи визы, к примеру, проживание на территории конкретного региона в течение по меньшей мере нескольких лет», — пояснил он.

Ограничения не будут касаться мигрантов, приезжающих по договоренности в работодателями: они смогут проживать там, где это необходимо для компании. Кроме того, запрет не будет действовать для прибывающих по программе воссоединения семьи, в том числе для супругов граждан Австралии.