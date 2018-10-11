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Украине предрекли скорую смену власти
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Украине предрекли скорую смену власти 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
В ближайшие полгода на Украине сменится власть и подвергавшиеся ранее гонениям политики помогут украинскому народу «предъявить счет» режиму. Об этом у себя в Facebook написал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Таким образом политик ответил на обвинения украинского прокурора Юрия Луценко в получении взятки в 140 миллионов гривен за назначение в 2010 году на пост первого вице-премьера Андрея Клюева.
«С приходом на должность генерального прокурора безграмотного Ю. Луценко, прокуратура окончательно превратилась в орган политической расправы киевского режима со своими оппонентами», — отметил Азаров.
По словам экс-премьера, у прокуратуры нет никаких доказательств его вины.
«А простым людям я советую не верить этим патологическим лжецам и надеяться на добрые перемены», — добавил Азаров.
В конце января 2018 года Николай Азаров был объявлен в розыск по делу о хищениях. В мае 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил заочное привлечение к ответственности Азарова и бывшего президента Украины Виктора Януковича. Бывшие высокопоставленные чиновники должны были стать фигурантами судебного процесса по делу о присвоении средств компании «Укртелеком».
Виктор Янукович, Николай Азаров, бывший первый вице-премьер страны Сергей Арбузов и ряд других высокопоставленных украинских чиновников покинули страну после того, как в феврале 2014-го в Киеве произошел насильственный захват власти. Эти события стали результатом Евромайдана — массовых протестных акций в ряде городов Украины.
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