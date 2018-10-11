Украине предрекли скорую смену власти

В ближайшие полгода на Украине сменится власть и подвергавшиеся ранее гонениям политики помогут украинскому народу «предъявить счет» режиму. Об этом у себя в Facebook написал бывший премьер-министр страны Николай Азаров

Таким образом политик ответил на обвинения украинского прокурора Юрия Луценко в получении взятки в 140 миллионов гривен за назначение в 2010 году на пост первого вице-премьера Андрея Клюева

«С приходом на должность генерального прокурора безграмотного Ю. Луценко, прокуратура окончательно превратилась в орган политической расправы киевского режима со своими оппонентами», — отметил Азаров.

По словам экс-премьера, у прокуратуры нет никаких доказательств его вины.

«А простым людям я советую не верить этим патологическим лжецам и надеяться на добрые перемены», — добавил Азаров.

В конце января 2018 года Николай Азаров был объявлен в розыск по делу о хищениях. В мае 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил заочное привлечение к ответственности Азарова и бывшего президента Украины Виктора Януковича . Бывшие высокопоставленные чиновники должны были стать фигурантами судебного процесса по делу о присвоении средств компании «Укртелеком».