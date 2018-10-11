Почему Франция разочаровалась в молодом президенте

По данным соцопросов, свыше половины населения страны недовольны политикой Эммануэля Макрона. Эксперты считают, что нынешний глава Пятой республики, претендовавший на роль «нового Де Голля», пока не смог выполнить свои предвыборные обещания. По выражению французов, произошла «банализация Макрона». Как и его предшественники, он фигурирует в ряде скандалов, а Франция по ключевым экономическим показателям всё больше отстаёт от соседней Германии.. Французские рабочие и госслужащие снова вышли на улицы, протестуя против планов властей по урезанию социальных гарантий. Во вторник в демонстрациях приняли участие, по разным подсчётам, от 160 тыс. до 300 тыс. граждан.

Во вторник на улицы городов вышли около 160 тыс. французов, выступающих против социально-экономической политики Елисейского дворца. Такую статистику представили накануне в МВД Франции. Однако организаторы акции утверждают, что ведомство занизило численность участников почти вдвое: в действительности к протесту присоединились 300 тыс. граждан.

По данным активистов Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), только в Париже митинги собрали почти 50 тыс. горожан. Не обошлось без столкновений с полицией: конфликт спровоцировали члены леворадикальной организации «Чёрный блок», которые разбивали стёкла на остановках и громили банкоматы. Полиция применила слезоточивый газ, было задержано девять демонстрантов.

Протесты как традиция

Эксперты отмечают, что по французским меркам участие в митингах 160 тыс. или даже 300 тыс. человек — довольно скромный показатель. Для сравнения: в начале 2000-х годов на акции против пенсионной реформы выходило до миллиона человек по всей Франции.

«Нынешние митинги не представляют опасности для власти, хотя проводимые властями реформы очень раздражают население, около 60% граждан недовольны курсом президента. Но большая часть недовольных всё же не выходит на улицы», — пояснил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра французских исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

Аналогичной точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов.

«Во Франции шутят, что у каждого поколения должна быть своя революция, а раз в пять-шесть лет люди выходят на улицы. Сейчас можно говорить о спаде протестной активности», — отметил эксперт в беседе с RT.

Хотя французское общество традиционно одобряет акции протеста, последние опросы показали, что сегодня граждане Пятой республики скорее осуждают забастовки и демонстрации. Причина такой смены настроений проста: люди устали от перебоев в работе общественного транспорта, объясняют аналитики. Однако, по их словам, в обозримом будущем к протестным акциям всё же могут присоединиться новые участники.

«Горючего» для новых протестов сейчас нет, однако Макрон планирует новые реформы, включая пенсионную, поэтому люди ещё будут выходить на улицы», — считает Осипов.

Антисоциальный уклон

С тех пор, как в 2017 году Эммануэль Макрон занял пост президента, акции протеста во Франции стали регулярными. Тем не менее, власти предпочитают игнорировать требования граждан.

Последняя общенациональная акция прошла в конце июня: с требованием остановить реформу Национального общества железных дорог вышли работники отрасли, к ним присоединились профсоюзы. Суть проводимых властями преобразований сводится к приватизации железнодорожного монополиста SNCF в соответствии с требованиями Евросоюза, который настаивает на большей открытости рынка железнодорожных перевозок. Однако при этом сотрудники предприятия лишатся льгот и статуса госслужащих, который железнодорожники получили ещё в 1940-х годах.

Впрочем, усилия демонстрантов ни к чему не привели: закон о реформировании отрасли был принят парламентом, в котором у партии Макрона «Вперёд, Республика!» — большинство, а затем подписан главой государства.

В 2017 году властями был принят ещё один непопулярный закон, реформирующий трудовое законодательство. Новые нормы наделяют правительство правом менять трудовой кодекс, речь идёт в первую очередь о снижении социальной ответственности бизнеса, урезанию гарантий наёмных сотрудников, а также ограничение полномочий профсоюзов.

Так, после реформ Макрона профессиональные союзы уже не смогут на прежнем уровне участвовать в переговорах по поводу оплаты и условий труда. До реформы зарплаты должны были соответствовать заданному для каждого сектора экономики уровню, который определялся на переговорах между профсоюзами и объединениями предпринимателей. Теперь бизнес освобождается от необходимости вести диалог с профсоюзами при назначении заработной платы. Кроме того, власти намерены урезать размер выходного пособия при увольнении не по вине сотрудника.

Изменениям подвергается не только сфера трудовых отношений. За отмену солидарного налога на крупные состояния Эммануэля Макрона нередко называют «президентом богачей». Прежде резиденты, чьи активы оценивались более чем в €800 тыс., должны были платить в бюджет от 0,5% до 1,5% от стоимости принадлежащего им имущества и денежных средств. Теперь же «налог солидарности» распространяется только на дорогостоящую недвижимость.

Зато налоговые ставки для основной массы французов, включая незащищённые слои населения, вследствие реформ Эммануэля Макрона выросли. В марте текущего года по Франции прокатилась волна протестов, основными участниками которых стали пенсионеры. Причиной возмущения стало повышение социального налога, изменения коснулись пожилых граждан, получающих более €1,2 тыс. в месяц, для них налог вырос на несколько десятков евро, а для тех, чья пенсия превышает €1750, налог и вовсе увеличился на несколько сотен евро в год. В целом изменения затронули порядка 8 млн пенсионеров.

Объясняя свои действия, президент Франции заявил, что хотя повышение налогов «всегда неприятно», он пытается таким образом «перезагрузить экономику ради молодых».

Эммануэль Макрон уверен в том, что добиться повышения темпов экономического роста и снижения безработицы возможно только с помощью непопулярных реформ. Утверждается, что хотя сейчас реформы порождают массовые увольнения (например, концерн Peugeot уже уволил 1,3 тыс. сотрудников из-за новых правил), в будущем эти преобразования приведут к росту занятости и активизации экономики. В планах Елисейского дворца снижение уровня безработицы в стране до 7% к 2022 году. Весной 2017-го, когда Макрон пришёл к власти, этот показатель во Франции был выше среднеевропейского уровня и достигал 9,4%.

Структурные изменения французской экономики — требование, которое ЕС давно выдвигает к Парижу. В Брюсселе считают, что через снижение социальных издержек бизнеса и государства можно добиться повышения социальной мобильности и роста экономики в целом.

Эксперты напоминают, что попытки изменить трудовое законодательство и перестроить систему налогообложения предпринимались во Франции и до того, как Эммануэль Макрон занял кресло президента. Однако все эти инициативы неизбежно наталкивались на сопротивление населения и провоцировали масштабные акции протеста. Проводить жёсткие реформы пытался и Жак Ширак, и Николя Саркози. И даже при социалисте Франсуа Олланде правительство попыталось провести непопулярный законопроект, подразумевающий снижение доплат за переработки и возможность для работодателей произвольно удлинять рабочую неделю. Документ, получивший название «закон эль-Хомри», по имени министра труда Мириам эль-Хомри, вызвал всенародные протесты, которые поддержали около 60% французов. В итоге законопроект так и не был принят.

«Отстала по многим параметрам»

Противники урезания социальных гарантий считают, что эти меры не приведут к обещанному властями результату в виде роста занятости и благосостояния. Экономисты и политики левого толка уверены, что такие меры, напротив, направлены против населения и выгодны только финансовым элитам.

Многие французы разделяют эту точку зрения: по данным института общественного мнения lFop, к августу 2018 года рейтинг Эммануэля Макрона побил антирекорд.

«34% французов удовлетворены Эммануэлем Макроном. Спад на 5% по сравнению с июлем. Этот показатель ниже, чем у Николя Саркози в августе 2008 года (40%)», — говорится в сообщении lFop в микроблоге Twitter.

Для сравнения — в июне 2017 года популярность президента была почти вдвое выше: ему симпатизировали 64% жителей Франции.

Согласно данным другого опроса, проведённого в апреле 2018 года, 67% респондентов заявили, что политика Макрона выгодна только состоятельной прослойке общества, и лишь 20% опрошенных уверены, что президент руководствуется интересами всех социальных слоёв.

Впрочем, многие эксперты не разделяют аргументацию профсоюзов и левых политиков и говорят о необходимости жёстких мер.

«Франция отстала по многим параметрам от своих соседей, в первую очередь Германии, — пояснил Сергей Фёдоров. — Нужно снижать налоговую нагрузку на предприятия, но вместе с тем назрела необходимость снижать и бюджетный дефицит. Без структурных реформ невозможно создать конкурентную экономику в условиях открытого рынка».

Макрону всё же удалось добиться некоторого роста экономических показателей.

К началу текущего года уровень безработицы в стране впервые с 2009 года опустился ниже 9%, составив 8,9%. Экономика Франции за 2017 год выросла на 2%, это стало лучшим показателем с 2011 года. Эксперты связали это с неожиданным увеличением притока инвестиций. Для сравнения, в 2016 году темпы экономического роста в стране составляли только 1,1%

Впрочем, в сентябре текущего года Центробанк Франции был вынужден пересмотреть оптимистичный прогноз, снизив ожидание по росту ВВП в 2018—2019 годах с 1,8% до 1,6%. Что же касается безработицы, то согласно прогнозу по итогам 2018 года она сохранится на уровне 9,1%

Период разочарования

Впрочем, Эммануэль Макрон даёт достаточно других поводов для недовольства со стороны населения. Так, политик не смог найти общий язык даже с кабинетом министров. Как сообщали ранее СМИ со ссылкой на источник в правительстве Франции, многих членов кабмина раздражает авторитарный стиль управления, которого придерживается глава государства.

За последние полтора месяца три министра подали в отставку по собственной инициативе. Последним кабмин покинул министр внутренних дел Жерар Коллон, хотя президент пытался удержать его от этого шага. Ранее о своей отставке в прямом эфире радио France Inter заявил министр экологии Николя Юло, один из самых популярных французских политиков. Кроме того, кабмин покинула министр спорта Лора Флессель.

«Внутри политической элиты складываются непростые отношения, отставка трёх знаковых министров говорит о том, что выстроенная Макроном система зашаталась, и это очень опасная для него тенденция в преддверии выборов в Европарламент. Если партия Макрона потерпит на них неудачу, это поставит под сомнение возможность его переизбрания. И, как показал опыт, европейские выборы нередко носят во Франции протестный характер, направленный против действующей власти», — рассказал Фёдоров.

По мнению эксперта, разочарование избирателей в Макроне связано не только с непопулярными реформами. Свою лепту внесли также скандалы, в которых фигурирует президент.

«Достаточно вспомнить историю с охранником Макрона Александром Беналлой, которая значительно ухудшила имидж президента. Макрон претендовал на роль нового Де Голля, но не проявил себя в качестве непререкаемого авторитета для нации», — считает Фёдоров.

Похожей точки зрения придерживается и Евгений Осипов. Он напомнил, что свою предвыборную кампанию Макрон строил на утверждении, что он — новое лицо французской политики, и принципиально отличается от изрядно надоевших обществу партий и лидеров.