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Тюлень решил составить компанию байдарочнику
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Тюлень решил составить компанию байдарочнику 

Рамблер 1 час назад
Группа туристов познакомилась с общительным тюленем во время прогулки на байдарках в Южном Корнуолле (Великобритания). Морское животное сначала подплывало к каждой лодке, но затем оно настолько осмелело, что предприняло попытку вскарабкаться на одну из байдарок. Мужчина, находившийся в лодке, был весьма удивлён такому проявлению дружелюбия со стороны тюленя, но все-таки не позволил ему остаться в байдарке и аккуратно вытолкнул добродушное ластоногое создание обратно в воду. Стоит отметить, что не все виды тюленей настолько коммуникабельны, некоторые из них не так уж и безопасны для людей. Например, морской леопард — обитатель Антарктиды, вырастающий более 3 метров, способен напасть на человека, известны случаи, закончившиеся смертельным исходом.
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