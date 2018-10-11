Меланья Трамп дала совет жертвам домогательств

Первая леди США Меланья Трамп заявила, что поддерживает женщин, переживших сексуальное насилие, однако они должны предоставлять «действительно убедительные доказательства», чтобы их обвинения не были голословными.

«Я поддерживаю женщин (переживших сексуальное насилие), они должны быть услышаны», — сказала Меланья Трамп в ответ на вопрос, поддерживает ли она движение #MeToo, передает телеканал ABC.

Однако она добавила, что жертвы подобных инцидентов должны предоставлять «действительно убедительные доказательства», так как в последнее время «СМИ заходят слишком далеко».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что ситуация в США стала «страшной» для мужчин на фоне движения #MeToo, участники которого выступают против сексуальных домогательств.

Российская феминистка Анна Федорова раскритиковала слова американского лидера, назвав их передергиванием фактов.

Скандал вокруг обвинений в домогательствах и изнасилованиях разгорелся в США в 2017 году после ситуации с голливудским продюсером Харви Вайнштена — он подозревается в сексуальных домогательствах в отношении нескольких известных женщин.

При этом сам Вайнштейн не признает своей вины.