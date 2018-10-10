Власти Нью-Йорка узаконили третий пол

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Мэр Нью-Йорка подписал законопроект о введении третьего пола в документах 

RT на русском + ещё 8 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио подписал законопроект о введении третьего пола «X» в свидетельствах о рождении. Об этом сообщается в Twitter политика.
«Этот новый законопроект позволит всем жителям Нью-Йорка — особенно нашим трансгендерным и небинарным жителям — иметь свидетельства о рождении, которые лучше отражают их идентичность», — уточнил он.
Отмечается, что пол «Х» невозможно будет выбрать при рождении ребёнка.
Он будет обозначать гендерную идентичность, не являющуюся женской или мужской.
В марте американский президент Дональд Трамп подписал приказ, запрещающий большинству трансгендеров служить в армии страны.
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