Власти Нью-Йорка узаконили третий пол

Мэр Нью-Йорка подписал законопроект о введении третьего пола в документах

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио подписал законопроект о введении третьего пола «X» в свидетельствах о рождении. Об этом сообщается в Twitter политика.

«Этот новый законопроект позволит всем жителям Нью-Йорка — особенно нашим трансгендерным и небинарным жителям — иметь свидетельства о рождении, которые лучше отражают их идентичность», — уточнил он.

Отмечается, что пол «Х» невозможно будет выбрать при рождении ребёнка.

Он будет обозначать гендерную идентичность, не являющуюся женской или мужской.