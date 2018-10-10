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Сурков пообещал повысить зарплаты в ДНР
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Сурков пообещал повысить зарплаты в ДНР 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Помощник президента России Владислав Сурков встретился в Москве с и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Об этом сообщает ТАСС.
Пушилин рассказал, что подробно обсудил с Сурковым ситуацию в ДНР. «Дана высокая оценка функционированию всех управленческих структур в переходный период. Получены гарантии поддержки со стороны России во всем, что касается безопасности и повышения уровня жизни граждан. В ближайшее время будет принят ряд решений гуманитарного характера, которые позволят ощутимо увеличить заработную плату для целого ряда групп населения», — заявил он.
Он сообщил, что пригласил Суркова посетить Донецк в 2018 году. По словам Пушилина, помощник российского президента принял приглашение и в данный момент прорабатываются сроки возможного визита.
Как сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, на встрече, помимо прочего, обсуждались вопросы подготовки к выборам главы ДНР и Народного совета республики. Чеснаков также рассказал, что во встрече принял участие Алексей Филатов, сотрудник Управления президента России по приграничному сотрудничеству, который отвечает за взаимодействие с Донбассом по вопросам избирательной кампании.
В сентябре Сурков пообещал поддержку Пушилину, который возглавил ДНР после гибели прежнего главы республики Александра Захарченко. Выборы нового руководителя и парламента ДНР назначены на 11 ноября этого года.
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