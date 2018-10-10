Сурков пообещал повысить зарплаты в ДНР

Помощник президента России Владислав Сурков встретился в Москве с и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Об этом сообщает ТАСС.

Пушилин рассказал, что подробно обсудил с Сурковым ситуацию в ДНР. «Дана высокая оценка функционированию всех управленческих структур в переходный период. Получены гарантии поддержки со стороны России во всем, что касается безопасности и повышения уровня жизни граждан. В ближайшее время будет принят ряд решений гуманитарного характера, которые позволят ощутимо увеличить заработную плату для целого ряда групп населения», — заявил он.

Он сообщил, что пригласил Суркова посетить Донецк в 2018 году. По словам Пушилина, помощник российского президента принял приглашение и в данный момент прорабатываются сроки возможного визита.