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Небензя сделает Хейли прощальный подарок
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Небензя обещал сделать Хейли прощальный подарок 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал отставку Никки Хейли с должности постпреда США.
Небензя заявил, что из услышанного им «ясно, что это ее решение», которое следует уважать. Он выразил сожаление в связи с тем, что Хейли уходит, так как у них сложились «хорошие рабочие отношения, несмотря на все имеющиеся разногласия».
Постпред России назвал Хейли «харизматической личностью», передает РИА «Новости».
«Она была другом для всех нас», — заявил постпред России.
Небензя выразил готовность работать с любым представителем США, который придет на замену Хейли.
Небензя отказался описывать отношения с США, так как опасается, что его слова «могут показаться несколько оскорбительными». Он выразил надежду, что «когда-нибудь» отношения улучшатся.
«Надеюсь, что при нашей жизни. Чем скорее, тем лучше. Это важно даже не для самих двусторонних отношений, а для всего мира», — заявил он.
Постоянный представитель России заявил, что подарит Хейли «прощальный подарок», но отказался рассказывать, что это будет за подарок.
Напомним, Хейли заявила, что уходит с поста постпреда США при ООН в конце года. Президент США Дональд Трамп рассказал, кого могут назначить вместо нее.
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