Украинские депутаты спели гимн российской журналистке

Ранее во вторник один из членов украинкой делегации Алексей Гончаренко надел во время выступления резиновые перчатки. Так он хотел показать, что защищается от «токсичной России».

Российская делегация была лишена права голоса, права участия в заседании уставных органов и возможности участия в мониторинговой деятельности ассамблеи в апреле 2014 года, после присоединения Крыма. В ПАСЕ посчитали, что действия Москвы стали нарушением норм международного права.