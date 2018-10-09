Испугался россиян: депутат Рады надел резиновые перчатки

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко получил замечание от председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье за вызывающий внешний вид. Во время своего выступления он обрушился с критикой на предложение восстановить российскую делегацию в правах и натянул резиновые перчатки, демонстрируя, что иначе ему будет «небезопасно пожимать руки и трогать дверные ручки».

Президиум ПАСЕ вынужден был сделать замечание депутату Верховной рады Алексею Гончаренко, который явился на дебаты по докладу о полномочиях национальных делегаций в зеленых резиновых перчатках. Отмечается, что одобрение доклада могло стать первым шагом на пути к урегулированию кризиса в отношениях между российской стороной и ПАСЕ.

Свое выступление Гончаренко посвятил критике предложения доклада. По его словам, документ является не попыткой реформировать внутренние регламенты ассамблеи, а «уступкой ультиматуму России ». «Я уже готовлюсь к возвращению России [в ПАСЕ]», — сказал депутат, демонстрируя при руки, на которых были большие резиновые перчатки зеленого цвета.

Он указал, что, по его мнению, в присутствии российских парламентариев ему было бы «небезопасно пожимать руки и трогать дверные ручки» без перчаток.

Впрочем, юмора Гончаренко в президиуме ПАСЕ не оценили. «Господин Гончаренко, хочу напомнить вам, что мы находимся не на театральных подмостках, так что использовать различный реквизит для переодеваний не нужно», — отметила председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье после того, как Гончаренко завершил свою речь.

Зато для пользователей твиттера выступление Гончаренко стало поводом для шуток.

«Прибыл в ПАСЕ туалеты драить! Надо было под цвет галстука подобрать», — написал один из пользователей. «А вантуз где? Непорядок…» — продолжил его шутку другой. «И без кастрюли?» — поинтересовались в комментариях.

«А что он в ПАСЕ делает? Кто туда приглашает клоунов?» — вопрошали в твиттере. «Позорище», — заключил один из пользователей.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за украинского кризиса и воссоединения Крыма с Россией. Не добившись восстановления своих прав и полномочий, Россия приостановила свое участие в Парламентской ассамблее Совета Европы и перестала выплачивать взносы.

Во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что на данный момент оснований для возобновления взносов в бюджет Совета Европы нет.

В МИДе также напомнили, что российская сторона продолжала исполнять свои финансовые обязательства перед Советом Европы, несмотря на то, что ее парламентариев лишили прав.

«Это не могло продолжаться бесконечно. Летом 2017 года было принято решение приостановить уплату взносов в Совет Европы «до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАСЕ». Прошел год. Полномочия наших парламентариев не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет», — указали в заявлении ведомства.

Там также подчеркнули, что ПАСЕ игнорирует заявления России о том, что лишение полномочий представителей страны — члена организации является нарушением устава и международного принципа равенства государств.

Позицию России по ПАСЕ поддерживает турецкая сторона, заявил 18 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам визита в Анкару.

«Заручились полной поддержкой наших шагов в ПАСЕ со стороны Турции. Турецкие коллеги разделяют нашу позицию, что права национальных делегаций не должны нарушаться, их нельзя лишать права голоса», — подчеркнул он.

Володин также указал, что турецкие парламентарии намерены создать группу дружбы с парламентом России. Он уточнил, что в Госдуме уже есть группа дружбы с парламентом Турции , но у турецкой стороны такой группы нет.

«Сейчас приняли решение — мы это обсуждали на встрече: будут такую группу создавать», — отметил спикер Госдумы.

Спустя месяц после этого, 27 сентября, глава парламентской делегации Украины при ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что за возвращение России в состав ассамблеи выступает Германия. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем фейсбуке.

По словам Арьева, он три дня находился в Берлине, где встречался с немецкими политиками, в том числе с руководителями делегации ФРГ в ПАСЕ от Христианско-демократического союза и Социально-демократической партии.

«Обсуждали ситуацию в ПАСЕ и Совете Европы в целом. Немцы считают, что Россию нужно возвращать в ПАСЕ, но сомневаются, любой ли ценой. То есть все сложно, но небезнадежно», — подчеркнул Арьев.

Впрочем, эти доводы не действуют на Верховную раду. 2 октября украинские депутаты призвали сохранить ограничения для российской делегации в ПАСЕ.

Согласно информации телеканала «112 Украина», за проект постановления проголосовали 242 народных депутата. Соответственно, парламент постановил осудить попытки снять ограничения прав в отношении постоянной делегации России в ПАСЕ. В заявлении Рада, в частности, указала на «нарушение Россией норм международного права».