«Опять Россия»: Москву обвинили в диверсии под Черниговом

ЧП на военных хранилищах под Черниговом — во всех смыслах очень неприятная и опасная ситуация. С какой стороны ни посмотри. Можно только посочувствовать жителям этого украинского региона: пожар и взрывы боеприпасов быстро локализовать без угрозы для жизни и здоровья спасателей по определению невозможно. И, тем не менее, они мужественно делали и делают все возможное. Отвратительно выглядит другое: попытка грубо и цинично поспекулировать на происшествии.

В этом смысле опять отличился министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян , наговоривший за свою карьеру в Киеве уже столько глупостей и неправды с неизменным антироссийским уклоном, что ему впору давать орден "Главный лжец Украины". И он, естественно, не мог не использовать ситуацию в Черниговской области для нового выпада в адрес Москвы , обвинив ту в произошедшем. Причем свалил в одну кучу и "дело Скрипалей", и Сирию , и Крым , и Грузию , и Приднестровье, и Нидерланды . Во всех проблемах, мол, виноват Кремль. У Омеляна, разумеется, тут же нашлись единомышленники. К примеру, замначальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко , который не исключил диверсию со всеми полагающимися случаю атрибутами: закладкой взрывчатки сразу в нескольких местах и приведением ее в действие. Тут же рефреном зазвучала "информация" о российских дронах, якобы атаковавших склады, в результате чего Украина лишилась стратегического боезапаса.

Правда, среди украинских пользователей соцсетей возникла совсем другая тенденция. Многие были раздражены голословными обвинениями в адрес России и жестко критиковали собственных военачальников, функционеров и политиков. Кстати, и следствие склоняется к версии халатности. Тем более, случай далеко не первый: несколько раз военные склады горели в Харьковской области, аналогичное ЧП произошло под Винницей. И везде была эвакуация людей, пострадавшие, огромный ущерб инфраструктуре и собственно армейскому арсеналу. И везде — как под копирку — звучали обвинения в адрес Москвы. Каждый раз выходили большие дяденьки в элегантных пиджаках или красивых мундирах и рассказывали о гнусных русских диверсантах. Потом, разумеется, обнаруживалась истинная причина пожаров и взрывов, но кого она уже интересовала?

Глава Соцпартии Украины Илья Кива крайне непатриотично предположил: ЧП на складах в Черниговской области — попытка скрыть хищения. Трудно не согласиться. Уж в чем, а в хищениях начальство разных уровней, в том числе и военное, поднаторело. Приобрело богатый разнообразный опыт. Впрочем, и в сокрытии такого рода деяний оно достигло не менее изрядных высот.