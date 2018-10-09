Воры в законе поделили ДНР

В российском Ростове-на-Дону в конце сентября состоялась сходка криминальных авторитетов и воров в законе, на которой обсуждались сферы влияния в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет «Новая газета».

Также на сходку прибыли представители воровского мира Днепра (бывшего Днепропетровска) — они представляли интересы вора в законе Сергея Олейника (Умка), который, в свою очередь, считается правой рукой Александра Накрешвили (Нарик), возглавляющего самое мощное преступное сообщество в городе. Не обошлось и без гостей из Луганска и группировок, работавших в Донецке до начала вооруженного конфликта в 2014 году.

Сообщается, что воры обсуждали выделение так называемых «квот», передел и передачу имущества, а также контрабанду табака с фабрики «Хамадей».

Контроль над одним из крупнейших городов республики — Горловкой — было решено закрепить за енакиевской группировкой и людьми, представляющими интересы бизнесмена Рината Ахметова

«Речь шла о машиноремонтном заводе (судя по всему, о Горловском машиностроительном заводе — прим. «Ленты.ру»).и других крупных предприятиях, а также о поставках семечек, соли, продуктов питания, идущих со стороны Украины через Горловку. Украинский криминальный мир, а также представители криминального мира самопровозглашенных республик должны обеспечивать безопасность существования и процветания незаконного бизнеса на территории ДНР и ЛНР», — сказано в материале.

Также утверждается, что ростовская сторона взяла на себя обеспечение транспортировки и безопасности логистики. Украинские воры обязались обеспечивать работу силовых структур Украины в пользу группировок, кроме того, по ту сторону границы займутся технической частью перевозок и их финансированием.

В середине сентября сообщалось, что воровской «общак», изъятый в сентябре 2017 года в ходе полицейской операции в Одессе, был возвращен владельцу — одному из старейших воров в законе Украины Владимиру Дрибному, известному в криминальных кругах, как Полтава.