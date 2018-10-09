«Отравителям Скрипалей» предъявили новые обвинения

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«Отравителей Скрипалей» заподозрили в захвате госучреждений на Украине 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ВМЕСТЕ МЕДИА - ТВ / YouTube
Руслан Боширов и Александр Петров, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, участвовали в захвате госучреждений на Украине. Об этом заявил член исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев на пресс-конференции в британском парламенте, посвященной расследованию о настоящих личностях подозреваемых. Его слова приводит The Independent.
Грозев сообщил, что сотрудники российской военной разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига (якобы подлинные имена Петрова и Боширова) были причастны к захвату госучреждений на востоке Украины после начала вооруженного конфликта в регионе, а также к распространению ложных сведений о местных оборонительных отрядах.
В Bellingcat предполагают, что оба сотрудника участвовали в вывозе с Украины бывшего президента страны Виктора Януковича, а в 2014 году получили звания Героев России после событий в Крыму.
В сентябре группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали серию расследований, в которых раскрыли предполагаемые личности Александра Петрова и Руслана Боширова. Они утверждают, что Петров — на самом деле военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штаба России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Александр Мишкин, а под именем Боширова скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига.
Великобритания обвинила Боширова и Петрова в причастности к покушению на Скрипалей в сентябре. Лондон заявил, что оба работают на российскую военную разведку, и операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем. Москва отвергла все обвинения, указав на их беспочвенный характер.
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