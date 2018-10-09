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Украинские власти сделали необычную находку в Крыму
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Украинские власти нашли в Крыму пустыню 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: ТАСС
Крым превращается в пустыню после того, как Украина ограничила его водоснабжение. Об этом сообщил замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает «Главред».
«Есть спутниковые снимки (и мы их выкладывали у себя на сайте), свидетельствующие о том, что на северной части Крымского полуострова уже пошел процесс возрождения пустыни, которой этот регион и был до момента присоединения к Украине», — заявил Тука.
По его словам, последние кадры были сделаны весной, когда появляются растительные побеги салатового цвета.
«На спутниковых снимках четко видны участки, где есть этот салатовый цвет, а где — песчаный. Эти снимки позволяют проследить динамику процесса, они делались на протяжении нескольких лет», — уверяет чиновник.
Замминистра заявил, что Украина ограничила водоснабжение крымских промышленных предприятий, которые оказались «в руках оккупантов» и добровольно «интегрировались в российскую экономику».
«Механизм, который был применен Украиной, я считаю эффективным и болезненным. К сожалению, болезненным не только для кремлевской или симферопольской верхушки, но и для самих крымчан», — заметил Тука.
Чиновник добавил, что не видит «приемлемых» обстоятельств для возобновления подачи воды.
«Есть одно-единственное требование — освободите нашу территорию и уходите. Тогда на следующий день крымский канал снова заработает», — заключил Тука.
Ранее Георгий Тука назвал Донбасс гирей на ногах России и предрек ему превращение в «мертвую, депрессивную территорию».
В сентябре представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, офис которого находится в Херсоне, заявил, что Киев любой ценой не даст на полуостров воду.
В конце августа в крымском городе Армянск произошел выброс химических веществ, из-за которого жители жаловались на недомогание. Причиной случившегося власти назвали обмеление кислотонакопителя на заводе «Крымский титан». Раньше его разбавляли водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, однако после возвращения Крыма в Россию в 2014 году Украина прекратила подачу.
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