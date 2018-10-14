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Европа запланировала новые санкции
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В Британии заявили, что ЕС утвердит санкции из-за отравления Скрипалей 

Газета.Ru + ещё 48 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главы МИД стран Евросоюзя намерены утвердить на переговорах 15 октября в Люксембурге санкции в связи с применением химического оружия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз британского МИДа.
Уточняется, что в Люксембурге будет утвержден санкционный режим, "предложенный Великобританией и Францией после атак в Сирии и Солсбери".
Ранее замминистра промышленности и торговли России, возглавляющий российскую делегацию на 89-й сессии Исполсовета ОЗХО в Гааге, Георгий Каламанов заявил о том, что российская сторона уверена в том, что в Великобритании ведутся работы с отравляющим веществом "Новичок".
Он также подчеркнул, что в России никогда не производилось и не накапливалось "вещество под принятым на Западе названием "Новичок".
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