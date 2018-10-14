Европа запланировала новые санкции

В Британии заявили, что ЕС утвердит санкции из-за отравления Скрипалей

Главы МИД стран Евросоюзя намерены утвердить на переговорах 15 октября в Люксембурге санкции в связи с применением химического оружия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз британского МИДа.

Уточняется, что в Люксембурге будет утвержден санкционный режим, "предложенный Великобританией и Францией после атак в Сирии и Солсбери".

Ранее замминистра промышленности и торговли России, возглавляющий российскую делегацию на 89-й сессии Исполсовета ОЗХО в Гааге, Георгий Каламанов заявил о том, что российская сторона уверена в том, что в Великобритании ведутся работы с отравляющим веществом "Новичок".

Он также подчеркнул, что в России никогда не производилось и не накапливалось "вещество под принятым на Западе названием "Новичок".