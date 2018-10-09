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Рим отказался финансировать «фейковые новости»
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Рим отказался финансировать «фейковые новости» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Италии и лидер движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо выступил с предложением сократить в стране количество СМИ, переставших приносить обществу пользу.
По мнению Ди Майо, на которого ссылается римская La Repubblica, журналисты слишком много возомнили о себе: вместо того, чтобы отражать реальность, они предпочитают ее беспардонно искажать. Вице-премьер, в частности, обвинил крупнейшие, а также ангажированные различными бизнес и политическими группами СМИ в "медийном терроризме". Он выражается в систематическом передергивании фактов, граничащем с дезинформацией, нацелен на дискредитацию деятельности нового коалиционного правительства, а также на подрыв правящего альянса между "пятизвездочниками" и "Лигой", представители которого в последнее время вынуждены обращаться с электоратом исключительно через соцсети.
"Это не журналистика, это не что иное, как пропаганда, которая стремится защищать интересы мелких элит, убежденных, что они смогут продолжать решать, когда идет дождь, а когда светит солнце. Я читаю итальянские газеты не для того, чтобы быть в курсе событий, а чтобы понять, как они решили нас на этот раз атаковать", — утверждает политик, объявивший о сокращении господдержки "недружественных" властям изданий и новостных агентств.
Представили итальянского медиа истеблишмента, среди которых оказались Corriere della sera, La Stampa, La Repubblica, L’Espresso, Il Messaggero (они чаще все всего атакуют правительство) вполне ожидаемо восприняли слова вице-премьера как покушение на свободу слова и "крах демократии".
"Когда газеты и информационные сайты закрываются, начинаются сокращения или же их принуждают к договорам о солидарности, не только журналисты, но и вся демократия терпит поражение", — отмечают представители СМИ.
Кто именно попадет под раздачу, на данный момент не оглашается. По данным Money.it, на сегодняшний день государственной поддержкой пользуются 54 издания. Больше всех "повезло" ватиканскому Avvenire, на деятельность которого из бюджета ежегодно выделятся 6 миллионов евро.
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