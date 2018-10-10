На Украине назвали причину взрывов на складах

В Минобороны Украины назвали причину взрывов на складах с боеприпасами

Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил, почему в стране взрываются склады с боеприпасами.

По его словам, всему виной недостаток финансирования и времени, что в итоге приводит к нехватке закрытых хранилищ боеприпасов.

«Для того, чтобы нам успешно решить эту проблему, даже если выделять в год по 500 млн гривен, нужно 15 лет, если идеально будут работать застройщики», — цитирует его УНИАН.

Полторак добавил, что на территории загоревшегося арсенала в Черниговской области находится 112 хранилищ боеприпасов, из которых 40% являются открытыми площадками.

«Если есть боеприпас на грунте, уберечь его от диверсионной группы или небрежности невозможно», — указал он.

Глава Минобороны Украины отметил, что для решения вопроса безопасности складов боеприпасов надо построить закрытые железобетонные хранилища. Данная работа уже ведётся и до конца года планируется построить 15 таких хранилищ на территории трёх складов.

Ранее стало известно, что на Украине привлечены к ответственности 24 человека после пожара под Черниговом.