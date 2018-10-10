Ещё
На Украине назвали причину взрывов на складах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны Украины назвали причину взрывов на складах с боеприпасами 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил, почему в стране взрываются склады с боеприпасами.
По его словам, всему виной недостаток финансирования и времени, что в итоге приводит к нехватке закрытых хранилищ боеприпасов.
«Для того, чтобы нам успешно решить эту проблему, даже если выделять в год по 500 млн гривен, нужно 15 лет, если идеально будут работать застройщики», — цитирует его УНИАН.
Полторак добавил, что на территории загоревшегося арсенала в Черниговской области находится 112 хранилищ боеприпасов, из которых 40% являются открытыми площадками.
«Если есть боеприпас на грунте, уберечь его от диверсионной группы или небрежности невозможно», — указал он.
Глава Минобороны Украины отметил, что для решения вопроса безопасности складов боеприпасов надо построить закрытые железобетонные хранилища. Данная работа уже ведётся и до конца года планируется построить 15 таких хранилищ на территории трёх складов.
Ранее стало известно, что на Украине привлечены к ответственности 24 человека после пожара под Черниговом.
RT на русском: последние новости
Мэр Нью-Йорка подписал законопроект о введении третьего пола в документах ВСУ заявили о продвижении на 1,2 км в Донбассе Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в тайном бизнесе с Россией
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Поклонскую завели дело109
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии40
Умерла на руках у мужа: убийство следователя в Подмосковье81
Лукашенко оценил идею присоединения к России582
Пореченков пострадал из-за Донбасса и Крыма153
Видео
01:07
Лукашенко оценил идею присоединения к России
В мире СНГ
00:35
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии
Армия Ближний Восток
00:26
Умерла на руках у мужа: убийство следователя в Подмосковье
Происшествия Криминал
02:34
Пореченков пострадал из-за Донбасса и Крыма
Шоу-бизнес
00:12
Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске
Происшествия
00:50
Появились подробности убийства следователя под Москвой
Криминал Происшествия
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
Захарова проводит брифинг в Крыму
Политика
01:43
Россия дала гарантии ДНР
В мире Политика
06:44
В небе над Украиной появились истребители США
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение