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Литва направила России ноту протеста
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Литва направила России ноту протеста из-за «попыток переписать историю» 

Говорит Москва 2 часа назад
Речь идёт о заявлениях российского МИДа в адрес командующего партизанами Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, передаёт The Baltic Times.
«Похоже, что попытки переписать историю и поменять местами роли жертвы и палача становятся общей практикой в картине современности, но если кто-то считает это нормой, мы не собираемся с этим мириться», — сказал министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс.
Ранее официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва возмущена решением Вильнюса объявить нынешний год годом памяти одного из главарей националистического формирования «Лесные братья», который действовал в послевоенные годы.
Россия возмущена планами увековечить память о "лесных братьях"
Раманаускас-Ванагас руководил дзукийскими партизанами. В 1949 году с другими командующими он подписал Декларацию литовского движения по борьбе за свободу. Вооружённая борьба за восстановление независимости Литвы с советской властью длилась с 1944 по 1953 год.
Ванагаса задержали в 1956-м и на следующий год казнили.
По данным представителя Союза русских Литвы Вячеслава Титова, по инициативе Ванагаса убили около восьми тысяч мирных жителей.
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