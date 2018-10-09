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Папа Римский споткнулся и упал
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Папа Римский споткнулся и упал 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: © AP Photo/Andrew Medichini
Папа Римский Франциск споткнулся и упал, однако падение не имело последствий для его здоровья.
Об этом сообщил во вторник глава службы печати Святого престола Грег Берк, описав в двух словах эпизод, произошедший у ватиканской гостиницы "Святая Марфа", где живет глава Римско-католической церкви с момента своего избрания в 2013 году.
"Возвращаясь в "Святую Марфу", Папа споткнулся и упал, но сам поднялся, так что все хорошо", — приводит агентство ANSA слова Берка.
Франциск, которому в декабре исполнится 82 года, не очень хорошо передвигается из-за боли в ногах, на которые он неоднократно жаловался в беседах с журналистами. Ранее он уже падал в своих зарубежных поездках, однако каждый раз обходилось без последствий. Однажды Франциск заработал синяк на лице, ударившись о поручень своего папамобиля, когда тот резко затормозил.
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