Папа Римский споткнулся и упал

Папа Римский Франциск споткнулся и упал, однако падение не имело последствий для его здоровья.

Об этом сообщил во вторник глава службы печати Святого престола Грег Берк, описав в двух словах эпизод, произошедший у ватиканской гостиницы "Святая Марфа", где живет глава Римско-католической церкви с момента своего избрания в 2013 году.

"Возвращаясь в "Святую Марфу", Папа споткнулся и упал, но сам поднялся, так что все хорошо", — приводит агентство ANSA слова Берка.

Франциск, которому в декабре исполнится 82 года, не очень хорошо передвигается из-за боли в ногах, на которые он неоднократно жаловался в беседах с журналистами. Ранее он уже падал в своих зарубежных поездках, однако каждый раз обходилось без последствий. Однажды Франциск заработал синяк на лице, ударившись о поручень своего папамобиля, когда тот резко затормозил.