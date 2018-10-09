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Японец попался на измене из-за землетрясения
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Японец попался на измене из-за землетрясения 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Hitoshi Mochizuki / AFLO / Globallookpress.com
В Японии мужчина попался на измене из-за уведомления о землетрясении. Об этом сообщил информационный портал Sora 24.
Инцидент произошел в префектуре Сайтама в начале октября. Пользователь Twitter @MeinerLacrima рассказал, что всем пассажирам пригородного поезда на телефоны пришло уведомление о том, что неподалеку началось землетрясение. Его эпицентр оказался далеко от поезда, поэтому оно не представляло опасности для пассажиров.
«Однако когда все вздохнули с облегчением, один из пассажиров, ехавший вместе со своей девушкой, начал паниковать. Когда пришли уведомления, оказалось, что у мужчины два смартфона», — написал японец. По его словам, девушка не знала о существовании второго мобильного телефона, начала задавать своему возлюбленному вопросы и осыпать его упреками в неверности, а он в ответ лишь молчал.
Комментаторы отметили, что японец мог бы избежать неловкой ситуации, если бы объяснил девушке, что второй телефон нужен только для работы. Один из пользователей признался, что на месте мужчины выбежал бы на следующей станции, но @MeinerLacrima объяснил, что это была последняя электричка. Также японец написал, что, когда пара вышла, мужчина и женщина разошлись в разные стороны.
В конце сентября сообщалось о колумбийке, вызвавшей такси для поездки с любовником в мотель и наткнувшейся на мужа-водителя. Изменщица не знала, что ее супруг подрабатывает извозом на машине друга.
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