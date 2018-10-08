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Водитель пустил за руль автобуса обезьяну и пожалел
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Водитель пустил за руль автобуса обезьяну и пожалел 

Рамблер 1 час назад
Водитель автобуса из Индии жестко поплатился за свою шутку. Мужчина лишился работы из-за того, что во время рейса пустил обезьянку вида гульман порулить транспортным средством, в котором находились люди. Инцидент произошёл на юго-западе Индии, в городе Давангере. Как сообщается, 36-летний М. Пракаш был отстранен от вождения после того, как руководству стало известно, что сотрудник посадил за руль обезьянку, подвергая тем самым опасности пассажиров, находившихся в тот момент в салоне автобуса. Сейчас установлено, что за смелым вождением обезьянки в течение 10 минут наблюдало 30 человек, никто из них даже не возмутился происходящим. Пользователи Сети, узнавшие о случившемся, с крайним сочувствием отнеслись к увольнению водителя, по их мнению, с работником обошлись слишком строго, начальник мог ограничиться лишь предупреждением.
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