Ещё
Юнкер передразнил Терезу Мэй
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евросоюз захотели ликвидировать
Евросоюз захотели ликвидировать

Юнкер передразнил Терезу Мэй 

РИА Новости + ещё 1 37 минут назад
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер начал выступление в Брюсселе с передразнивания танцевальных движений британского премьер-министра Терезы Мэй.
В прошлую среду Мэй "сплясала" под Abba на съезде Консервативной партии, что вызвало шквал насмешек в соцсетях. Пользователи твиттера сравнили размахивающего руками премьера с "сумасшедшей ветряной мельницей" и мистером Бином.
Движения Мэй под музыку не раз становилось предметом внимания. Так, в августе она станцевала вместе с учениками средней школы в Кейптауне, после чего представители российского МИД в шутку предложили подписчикам сравнить танцевальные способности британского премьера и официального представителя ведомства Марии Захаровой.
Последние новости
Почему через 30 лет исчезнут кладбища Из магазинов могут пропасть продукты из-за нового закона Расизм по отношению к белым разрастается в Европе как раковая опухоль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Увольнение Ливанова, ЧП в Жуковском и другие события дня4
Москва исполнила острую просьбу Токио202
Новый демарш России взбудоражил Европу161
Екатерина Андреева уйдет с программы «Время»35
В «деле Скрипаля» нашелся испанский след23
Видео
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
02:37
МИД России вручил ноту послу Нидерландов
Политика
00:31
Юнкер передразнил Терезу Мэй
В мире
00:55
Евросоюз захотели ликвидировать
В мире
00:35
Степаненко не выдержала очередного удара
Шоу-бизнес
01:38
В «деле Скрипаля» нашелся испанский след
Статьи В мире
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
05:17
Украину обрекли на «неизбежную деградацию»
Армия Войска
01:19
Американский беспилотник заметили у Крыма
Армия
00:18
Объяснены синие огни в небе над Москвой
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение