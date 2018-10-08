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Ющенко отправят на переговоры по Донбассу
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«Самого антироссийского» президента Украины отправят на переговоры по Донбассу 

Lenta.ru + ещё 3 11 часов назад
Виктор Ющенко считается фаворитом в борьбе за пост представителя Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к переговорному процессу источники.
По утверждению одного из собеседников газеты, «самый антироссийский президент Украины может возглавить украинскую делегацию в Минске, и это станет проблемой для России. Он, например, по-русски без переводчика не говорит».
8 октября с Ющенко встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Издание отмечает, что это были «смотрины», после которых Минск должен неформально согласиться с его назначением.
Леонид Кучма, представлявший Украину в Минске, сложил с себя полномочия. Он оставался последним из тех, чья подпись стояла под минскими соглашениями и кто принимал участие в переговорном процессе. Документ также подписали посол ОБСЕ на Украине Хайди Тальявини (подала в отставку в июне 2015 года), посол России на Украине Михаил Зурабов (уволен с должности в июле 2016 года), а также главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Игорь Плотницкий (ушел в отставку в ноябре 2017 года) и Александр Захарченко (погиб в августе 2018 года).
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