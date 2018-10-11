Украинская церковь получила новый статус

Священный Синод Константинопольского патриархата на заседании в четверг принял решение о предоставлении самопровозглашенным Киевскому патриархату и Украинской автокефальной православной церкви статуса каноничных церквей, сообщил греческий сайт Ортодоксия.инфо со ссылкой на свои источники.

Эту информацию по подтверждает и источник греческого агентства церковных новостей «Ромфеа».

Официальных сообщений из Константинополя по итогам Синода не поступало.

Ранее руководители обеих организаций — Филарет Денисенко и Макарий Малетич — обратились к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о признании, сообщает «Интерфакс» . Патриарх Варфоломей согласился направил в сентябре на Украину двух экзархов.

Священный Синод Московского патриархата расценил действия Константинопольской церкви как вторжение на его каноническую территорию и заявил о приостановке молитвенного общения с Константинополем, что аналогично разрыву дипломатических отношений.