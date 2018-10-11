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Украинская церковь получила новый статус
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Украинская церковь получила новый статус 

Рамблер + ещё 31 2 часа назад
Священный Синод Константинопольского патриархата на заседании в четверг принял решение о предоставлении самопровозглашенным Киевскому патриархату и Украинской автокефальной православной церкви статуса каноничных церквей, сообщил греческий сайт Ортодоксия.инфо со ссылкой на свои источники.
Эту информацию по подтверждает и источник греческого агентства церковных новостей «Ромфеа».
Официальных сообщений из Константинополя по итогам Синода не поступало.
Ранее руководители обеих организаций — Филарет Денисенко и Макарий Малетич — обратились к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о признании, сообщает «Интерфакс». Патриарх Варфоломей согласился направил в сентябре на Украину двух экзархов.
Священный Синод Московского патриархата расценил действия Константинопольской церкви как вторжение на его каноническую территорию и заявил о приостановке молитвенного общения с Константинополем, что аналогично разрыву дипломатических отношений.
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