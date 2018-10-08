Новый демарш России взбудоражил Европу

Aftenposten (Норвегия): Новый демарш России

Российской Федерацией будут предприняты необходимые ответные меры для обеспечения собственной безопасности», — пообещала она.

Критика Москвы в адрес Норвегии усилилась в связи с учениями НАТО «Единый трезубец» и размещением американских морпехов на севере Норвегии.

«Подобные безответственные действия неизбежно ведут к дестабилизации военно-политической ситуации на Севере, росту напряженности и подрывают устои российско-норвежских отношений, » — заявила Захарова.

Натовские учения и американские морпехи

Недавний демарш против Норвегии был опубликован на странице российского МИДа. Он вписывается в общую тенденцию к ужесточению российской риторики по отношению к Норвегии.

На прошлой неделе Москва уже угрожала ответными мерами в связи с арестом россиянина, подозреваемого в шпионаже в Стортинге (норвежский парламент — прим. перев.).

Официальный представитель российского МИДа обвинила Норвегию в нарушении добрососедских традиций. Ее аргументы таковы:

В череде недавних недружественных шагов Норвегии согласие на удвоение уже размещенного в стране контингента американской морской пехоты с 330 до 700 человек, продление на пять лет их ротационного, а фактически постоянного присутствия, расширение географии размещения на север.

Проведение в конце октября вблизи границ с Россией самых масштабных за всю норвежскую историю военных учений НАТО «Единый трезубец 2018» с участием свыше 40 тысяч человек из более 30 стран.

Москва раздувает тему британских солдат

В последние дни прокремлевские СМИ подняли большой шум из-за сообщения о том, что в губернии Тромс ежегодно будут проходить зимние тренировки по 800 британских солдат.

«Не проходит незамеченной эскалация военно-политической активности НАТО в арктическом регионе. Осло охотно потакает провокационным действиям в регионе со стороны неарктического государства — Великобритании», — заявила Захарова.

«Необдуманное «бряцанье оружием" в этом ранее спокойном регионе может иметь далеко идущие последствия», — говорится в заявлении Москвы.

На самом же деле британские солдаты прибывают на зимние учения в Норвегию начиная с 1950-х годов, и недовольства по этому поводу не выражал даже СССР.

Количество британских солдат на норвежской земле варьировалось из года в год в зависимости от бюджета, но неоднократно превышало отметку в 1 тысячу военнослужащих.

Что предпринимает сама Россия?

В последние годы Россия провела значительную милитаризацию Кольского полуострова неподалеку от норвежской границы.

И она продолжается.

«За всю историю освоения Арктики ни одна страна в мире не реализовывала такие крупномасштабные проекты», — похвастался министр обороны Сергей Шойгу на заседании военной коллегии в сентябре.

«Всего до конца этого года Северный флот получит 416 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе 5 боевых кораблей и катеров, 5 судов обеспечения, 15 самолетов и вертолетов, а также 62 радиолокационных и зенитных ракетных комплекса», — заявил Шойгу.

В мае с атомной подлодки «Юрий Долгорукий» были выпущены четыре стратегические ракеты, по крайней мере одна из которых пропала в Баренцевом море. На прошлой неделе российская сторона провела в Арктике стрельбы новых ракет «Бастион».

Весной Северный флот получил новый ледокол « Илья Муромец », укрепивший российскую логистику в регионе.

Российские противолодочные самолеты Ту-142 увеличили число вылетов.

За последние месяцы российская сторона доставила на новую военную базу на аэродром на Земле Франца-Иосифа 13 тысяч тонн груза.

Население закрытого города Североморск, где базируется Северный флот, выросло за последние три года на 3 тысячи человек и достигло 62 тысяч жителей, сообщают местные власти.

Эта эскалация была запланирована задолго до продолжающихся учений НАТО и до разрешения норвежского правительства на развертывание контингента американских морских пехотинцев.

С другой стороны, новые данные показывают, что Россия сокращает расходы на оборону — впервые с 1998 года, в то время как страны НАТО свои военные бюджеты увеличивают.

Сотрудничество продолжается вопреки жесткой российской риторике

Однако даже на фоне демаршей Москвы Россия и Норвегия продолжают сотрудничество в ряде сфер.

На прошлой неделе Норвегия и Россия заключили исторический пограничный договор, и в скором времени состоятся новые переговоры о рыбном хозяйстве.

Продолжается и сотрудничество в сфере утилизации ядерных отходов. В общей сложности на то, чтобы убедить Россию принять меры по утилизации радиоактивных отходов Норвегия потратила 2 миллиарда крон (свыше 16 миллиардов рублей — прим. перев.).

На следующей неделе состоятся встречи по увеличению торгового оборота между двумя странами, а также семинар, посвященный борьбе с загрязнением мирового океана.