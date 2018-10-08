Италия нашла врагов Европы 

Настоящие враги Европы находятся у власти и сидят в Брюсселе. Об этом заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини на пресс-конференции с лидером консервативной националистической партии Франции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Его слова приводит Reuters.
Министр считает, что главные враги — это председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Пьер Московиси.
«Врагами Европы являются те, кто заперт в Брюсселе. Это Юнкер и Московиси принесли в Европу страх и отсутствие гарантий занятости», — заявил Сальвини.
Вице-премьер добавил, что именно насаждаемая ими политика жесткой экономии привела к увеличению итальянского долга и обеднению страны, передает Bloomberg. Также он считает, что развитию сильно мешает бюрократия.
В то же время Марин Ле Пен подчеркнула, что она и Сальвини не борются с Европой.
«Мы выступаем против Европейского союза, он стал тоталитарной структурой», — указала она. По словам политика, их цель — выиграть выборы в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года, и работать вместе для того, чтобы вновь вернуть власть в ЕС людям.
Сальвини — глава МВД Италии и лидер партии «Лига Севера», выступающей за предоставление в перспективе северным итальянским провинциям независимости. Он известен своей жесткой антимигрантской риторикой.
В июле он процитировал фразу одного из основателей итальянского фашизма Бенито Муссолини. До этого итальянский католический журнал Famiglia Cristiana приравнял министра к сатане.