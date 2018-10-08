Италия нашла врагов Европы

«Врагами Европы являются те, кто заперт в Брюсселе. Это Юнкер и Московиси принесли в Европу страх и отсутствие гарантий занятости», — заявил Сальвини.

Вице-премьер добавил, что именно насаждаемая ими политика жесткой экономии привела к увеличению итальянского долга и обеднению страны, передает Bloomberg . Также он считает, что развитию сильно мешает бюрократия.

В то же время Марин Ле Пен подчеркнула, что она и Сальвини не борются с Европой.

«Мы выступаем против Европейского союза, он стал тоталитарной структурой», — указала она. По словам политика, их цель — выиграть выборы в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года, и работать вместе для того, чтобы вновь вернуть власть в ЕС людям.

Сальвини — глава МВД Италии и лидер партии «Лига Севера», выступающей за предоставление в перспективе северным итальянским провинциям независимости. Он известен своей жесткой антимигрантской риторикой.