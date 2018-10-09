Зачем Порошенко вновь «накинулся» на РФ

Зачем Порошенко вновь заявил о «вмешательстве» России в украинские выборы

Пётр Порошенко в очередной раз заявил о намерении России «вмешаться» в выборы на Украине . По его словам, Москва якобы собирается повлиять на избирательную кампанию с помощью «дезинформации, фальсификации и кибератак». Откуда у него появились такие данные, он не пояснил. Как отметили в Совфеде Госдуме , Порошенко понимает, что вряд ли сможет переизбраться на новый срок честным путём. По мнению парламентариев, таким образом украинский лидер пытается подстраховаться на случай поражения. Между тем эксперты полагают, что, выдвигая обвинения против России, Киев берёт пример с западных партнёров.

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что у него якобы есть информация о намерениях России «вмешаться» в выборы на Украине.

«Мы получаем информацию, что Россия планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине через систему дезинформации и фальсификации и с помощью кибератаки. Рассчитываю на эффективную работу и ЦИК, и спецслужб для противодействия российскому вмешательству и обеспечению свободного волеизъявления украинцев», — говорится в заявлении Порошенко в Twitter.

При этом украинский лидер не пояснил, откуда у него появилась такая «информация». В августе Порошенко утверждал, что Россия уже «вмешивается» в выборы через социальные сети. Он заявил, Москва «хорошо набила себе руку» на других странах, приведя в пример референдум по ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС Нидерландах , результаты которого были не в пользу Киева.

«Уже сейчас ведущие IT-компании фиксируют создание тысяч, десятков тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании — фейк ньюс, подрыв стабильности», — отметил тогда Порошенко, призвав обратиться к немецким, французским и американским специалистам «для предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс».

О том, что Россия якобы попытается оказать влияние на президентские и парламентские выборы на Украине, говорил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов . Свою позицию он подкрепил словом «безусловно».

Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик подверг сомнению источники, из которых получает «информацию» украинский лидер. По его словам, влияние соцсетей на Украине не достигло западного уровня, и «русским хакерам» нечего взламывать.

«Интересно, откуда эту информацию получил президент Украины? Из достоверных источников из-за Атлантического океана?» — заметил парламентарий.

«Мне не очень понятно, как Россия может влиять на настроения украинцев. Российские телеканалы и соцсети отключены, а большинство украинских СМИ лояльны власти», — удивился источник RT в партии «Самопомощь».

По мнению экспертов, заявления о «вмешательстве России» пополняют ряд бездоказательных обвинений, выдвинутых ранее западными странами.

«Если в США обвинили Россию, во всех великих западных державах обвинили, Порошенко должен быть в их ряду. Это дешёвая демагогия, у него вся кампания построена на противостоянии с Россией», — сказал в разговоре с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Как отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров , во «вмешательстве» Россию обвиняет любая страна, которая готовится к выборам.

«Порошенко не управляет никакими процессами на Украине и понимает, что шансов избраться честным путём у него совсем мало. Вот и пытается любой ценой заранее подложить себе подстилку, подстраховаться и, в случае чего, обвинить Россию в своём поражении. Это полная глупость. Нас не интересует, что он там делает, кого они избирают. Живёт Украина и пусть себе живёт. Главное, чтобы они выполняли Минские соглашения и граждане юго-востока Украины не страдали от перманентной агрессии», — отметил в беседе с RT сенатор.

Украинские политики считают, что Порошенко, говоря о «вмешательстве», пытается отвлечь жителей от внутренних проблем.

«Тема России — беспроигрышная. Любая проблема в стране сразу же объясняется вмешательством России. Но, может, пора признать очевидное? Работа руководства страны не устраивает население, которое столкнулось с бедностью, безработицей и бандитизмом. А виновата в этом, конечно же, Россия», — иронизирует в беседе с RT депутат от партии «Батькивщина».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Порошенко рассчитывает на медийный эффект.

«У Порошенко таких западных методичек очень много, и он ими руководствуется. Но вопрос в том, что США ещё не приняли решение по поводу Порошенко на выборах, и поэтому он нервничает. Если он выйдет во второй тур с Тимошенко, то перед Штатами будет стоять серьёзная дилемма», — заявил он.

По мнению представителя партии «Народный фронт», тема «вмешательства» в избирательный процесс не поможет Порошенко убедить электорат проголосовать за него.

«Население уже устало от постоянных сообщений о возможном нападении России, терактах со стороны России и вот теперь — о вмешательствах в выборы. Понятно же, что роль Москвы преувеличена специально, чтобы списать провалы руководства страны. Обычные люди это прекрасно понимают», — отметил он.

«Предупреждение оппонентам»

Подготовку к выборам украинский лидер пытается вести и на законодательном уровне. На встрече с новыми членами Центризбиркома Украины он призвал усилить ответственность за подкуп избирателей.

«Я надеюсь как на решительные действия ЦИК, так и на необходимость внесения изменений в законодательство, которые существенным образом затрудняют этот процесс (подкуп. — RT) и увеличивают ответственность», — сказал Порошенко.

Он отметил, что законопроект уже готов к рассмотрению, и призвал подготовить и утвердить соответствующие изменения в законодательство.

«Хочу подчеркнуть, что я буду готов после обсуждения в Нацсовете с вашим участием внести в парламент и определить этот законопроект как неотложный», — заявил он.

По мнению Жарихина, с помощью такого инструмента Порошенко будет бороться со своими конкурентами.

«Это грозное предупреждение оппонентам Порошенко, потому что в нынешних условиях постправды ничего не стоит с помощью СМИ сконструировать дело против любого оппонента Порошенко. Это ресурс, который он собирается использовать в ходе выборов, потому что на честных выборах победить он уже не сможет».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Результаты социологических опросов не могут обнадёжить действующего президента. По данным опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» с 10 по 18 сентября 2018 года, лидером среди кандидатов является Юлия Тимошенко из партии «Батькивщина», за которую готовы проголосовать 13,2% опрошенных. При этом рейтинг Порошенко (6,8%) даже ниже, чем у шоумена Владимира Зеленского , за которого отдали бы голос 7,8% украинцев.

Исследование, проведённое телеканалом NewsOne, показало, что только 5% избирателей хотели бы видеть Порошенко на посту президента. На вопрос «Хотели бы вы, чтобы Порошенко переизбрали на второй срок?» 95% респондентов ответили «нет»,

Брутер согласился, что усиление ответственности за подкуп избирателей должно сыграть на руку украинскому лидеру.

«Порошенко в силу тех инструкций, которые ему написаны, хочет привязать стандартные для Украины процедуры к преступлению. Он хочет иметь такое средство воздействия на всех. После того, как кандидат раздаст проднабор, его обвинят в коррупции и снимут с выборов. Но к этому подкуп не имеет никакого отношения. А если таких кандидатов будет трое? У Порошенко будет универсальный механизм снятия кандидатов и юридического преследования», — считает эксперт.

В то же время Белик выразил сомнение, что такие инициативы не навредят самому президенту.

«А что, Порошенко решил снять свою кандидатуру с выборов? Заявляя об усилении ответственности за подкуп избирателей, он практически лишает себя шанса быть избранным», — считает депутат.

По его мнению, Порошенко не сможет существенно поднять рейтинг до выборов, не прибегая к нарушению законов и демократических норм.