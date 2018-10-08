Порошенко «рассекретил» планы России

Россия собирается «вмешиваться» в избирательную кампанию на Украине с помощью дезинформации, фальсификации и кибератак, заявил украинский президент Петр Порошенко.
«Мы получаем информацию, что Россия планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине через систему дезинформации, фальсификации и кибератаки. Рассчитываю на эффективную работу и ЦИК, и спецслужб для противодействия российскому вмешательству и обеспечению свободного волеизъявления украинцев», — заявил он в своем Twitter.
Ми отримуємо інформацію, що Росія планує втручатися у виборчу кампанію в Україні через систему дезінформації, фальсифікації та кібератаки. Розраховую на ефективну роботу і ЦВК, і спецслужб для протидії російському втручанню та забезпеченню вільного волевиявлення українців. — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 October 2018
Порошенко и ранее обвинял Россию во вмешательстве в предстоящие на Украине весной 2019 года президентские выборы.
В конце августа СБУ заявила о поимке «российских агитаторов», которые якобы занимались подготовкой к вмешательству в выборы.