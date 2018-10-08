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Порошенко «рассекретил» планы России
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Порошенко заявил о планах России «вмешаться» в выборы на Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 22 минуты назад
Россия собирается «вмешиваться» в избирательную кампанию на Украине с помощью дезинформации, фальсификации и кибератак, заявил украинский президент Петр Порошенко.
«Мы получаем информацию, что Россия планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине через систему дезинформации, фальсификации и кибератаки. Рассчитываю на эффективную работу и ЦИК, и спецслужб для противодействия российскому вмешательству и обеспечению свободного волеизъявления украинцев», — заявил он в своем Twitter.
Порошенко и ранее обвинял Россию во вмешательстве в предстоящие на Украине весной 2019 года президентские выборы.
В конце августа СБУ заявила о поимке «российских агитаторов», которые якобы занимались подготовкой к вмешательству в выборы.
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