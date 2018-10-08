Порошенко «рассекретил» планы России

Ми отримуємо інформацію, що Росія планує втручатися у виборчу кампанію в Україні через систему дезінформації, фальсифікації та кібератаки. Розраховую на ефективну роботу і ЦВК, і спецслужб для протидії російському втручанню та забезпеченню вільного волевиявлення українців. — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 October 2018