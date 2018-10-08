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Порошенко показал новейшую военную технику
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Новейшую технику украинской армии показали на видео 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: кадр видео
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о полученном Вооруженными силами страны новом вооружении и опубликовал в своем Facebook видеоролик, на котором присутствует часть полученной военной техники.
По его словам, государственный концерн «Укроборонпром» в 2018 году передал украинской армии 3,5 тысячи единиц вооружения и военной техники.
«И, что особенно важно, более двух тысяч из них — это новое и модернизированное вооружение. Бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетное-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы "Корсар", "Стугна", "Барьер" и ракеты к ним, новейшие пехотные огнеметы РПО-16, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи — все это уже на вооружении у наших защитников и усиливает обороноспособность Украины», — добавил украинский лидер.
В начале июня глава «Укроборонпрома» Павел Букин пообещал, что Киев будет «задавливать» Россию не числом солдат, а качественным «крутым оружием». Он заявил, что сейчас на Украине проводятся испытания новой крылатой ракеты, характеристик которой не раскрыл, а также заверил, что в концерне стараются уделить внимание направлениям, которые наносят противнику максимальный ущерб за короткий срок.
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