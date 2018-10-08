Спелись: британские артисты выступили против Brexit

Музыканты Великобритании отправили коллективное открытое письмо на имя премьер-министра Соединенного королевства Терезы Мэй. В послании исполнители и композиторы резко выступили против Brexit — выхода страны из состава Евросоюза.

Выход из ЕС — «добровольное заключение в культурной тюрьме», заявляют музыканты. Из-за него культурному влиянию Британии будет нанесен «непоправимый ущерб».

Текст письма составил продюсер Боб Гелдоф, известный по главной роли в фильме «Пинк Флойд: Стена». Послание было опубликовано газетой The Guardian , свои подписи под письмом поставили Эд Ширан, Рита Ора, Стинг , Дэймон Албарн, Джарвис Кокер и Брайан Ино — отец-основатель электронной музыки Британии.

Кроме нарушения культурных связей, выход Британии из Евросоюза больно ударит по кошелькам артистов: выросли расходы на гастроли и звукозапись.

«Доходы граждан снизились, у них стало меньше денег на походы в клубы, покупку музыки и футболок с любимыми музыкантами», — жалуются артисты.

Дональда Трампа. Отношение к Brexit разделило британцев на два лагеря, и эта линия пролегла и в цехе музыкантов. К примеру, годом ранее вокалист легендарной британской панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен поддержал выход из ЕС и политику президента США

Джонни Роттен (настоящая фамилия Лайдон — «Газета.Ru» ) — уроженец Великобритании и натурализованный американский гражданин. По словам музыканта, у Дональда Трампа как у человека «много, много проблем», но он не расист.

Как отметил Роттен, нынешний американский лидер приводит политиков в ужас, и это радостно наблюдать. Артист добавил, что смотрит на Трампа как на «возможного друга». Что касается «Брексита», то музыкант заявил, что поддерживает выход Британии из ЕС.

«Рабочий класс высказался, и я один из них, я с ними», — отметил он.

Референдум о выходе Великобритании из Европейского союза состоялся в 2016 году. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%. В разных частях королевства итоги голосования различались: жители Шотландии и Северной Ирландии высказались преимущественно против выхода, а в Англии (кроме Лондона) и Уэльсе поддержали Brexit.

Многие известные деятели культуры леволиберального толка встретили известия о выходе Британии из ЕС крайне негативно. В частности, писатель Нил Гейман в своем твиттере заявил: «Дорогое Соединенное Королевство. Удачи. Боюсь, что она вам понадобится».

Актер Хью Лори поздравил сторонников Brexit и заявил о переменах к худшему. По словам музыканта Джонни Марра, никто никогда не говорил, что большинство знает, что делает, и тем больше причин «для остальных из нас держаться вместе». Телеведущий Джеймс Корден выразил свои соболезнования британской молодежи. «Боюсь, сегодня вас подвели», — отметил он.

Писательница Джоан Роулинг призналась, что еще никогда не хотела волшебства так сильно, как теперь. Ранее автор книг о Гарри Поттере выразила уверенность, что Шотландия потребует независимости после Brexit.

Тем не менее, Brexit идет своим чередом: спустя год после референдума, в декабре 2017-го, Великобритания и Евросоюз согласовали основные вопросы первой фазы переговоров по Brexit и готовы перейти к следующему этапу — обсуждению будущих отношений и возможного переходного периода в них после выхода Великобритании из ЕС. О «существенном прогрессе» в переговорах заявила Еврокомиссия по итогам состоявшейся накануне встречи британского премьера Терезы Мэй с президентом ЕК Жаном-Клодом Юнкером.

«Комиссия удовлетворена существенным прогрессом, достигнутым по всем трем приоритетным направлениям — правам граждан, диалогу по Ирландии и Северной Ирландии, финансовому соглашению», — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

В ходе переговоров Мэй и Юнкер также достигли соглашения по дополнительным вопросам, таким как выход Великобритании из Европейского агентства по атомной энергии, сотрудничество по гражданским и торговым вопросам, полицейское сотрудничество и продолжающиеся разбирательства в суде ЕС, связанные с Британией.

План Мэй вызывает серьезные разногласия в стане сторонников выхода Британии из ЕС. Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон , к примеру, обнародовал свой собственный план по выходу Лондона из Евросоюза.

По его словам, данный план является альтернативой предложениям правительства премьер-министра Британии Терезы Мэй. Он также добавил, что в настоящее время Лондон находится в невыгодном положении на переговорах по Brexit. Джонсон подчеркнул, что правительство Мэй отметилось «нежеланием предпринимать какие-либо действия» в ходе переговоров с ЕС.